Рюдигер, Жоржиньо, Ковачич – в составе «Челси» на матч с «Юнайтед»; Шоу, Мата, Марсьяль сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Виллиан, Азар, Мората.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделeф, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Рашфорд, Мата, Марсьяль, Лукаку.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 14:30 по Москве на лондонском «Стэмфорд Бридж».

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