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    Какой вы футболист?

    Рюдигер, Жоржиньо, Ковачич – в составе «Челси» на матч с «Юнайтед»; Шоу, Мата, Марсьяль сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Виллиан, Азар, Мората.

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделeф, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Рашфорд, Мата, Марсьяль, Лукаку.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 14:30 по Москве на лондонском «Стэмфорд Бридж».

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    Источник: Твиттер

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    20.10.2018 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 20 октября 2018, 15:00

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