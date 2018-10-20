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    Какой вы футболист?

    Мещеряков: «Фернандеш нужен «Локомотиву». Он врос в команду, он ее человек»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб намерен продлить контракт с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

    «Контракт Фернандеша заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен.

    Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он ее человек», – сказал Мещеряков.

    Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.

    Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

    Источник: «Чемпионат»

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    20.10.2018 13:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +966

      Mr Green 20 октября 2018, 16:14

      вот этот пассажир нам точно не нужен. на его месте может сыграть тот же Антон Миранчук. Португалец доигрывает карьеру и возраст берёт своё, по хорошему, его в прошлом сезоне надо было продавать, если были предложения.

      -3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Mr Green 21 октября 2018, 12:33

      в прошлом сезоне без него мы могли и не дотянуть до чемпионства, а в этом он конкретно сдал, к сожалению, и не он один... да и возраст не в его пользу

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      Рейтинг: +966

      Mr Green > Diesel133 21 октября 2018, 12:55

      так я о том и говорю, что по окончании сезона надо было его отправлять, на пике. мне он как игрок никогда не нравился, слишком много пантов. нам нужен игрок аля Влашич, минимум пантов, максимум самоотдачи и реализации. надо уметь вовремя сменить проседающего игрока на более молодого и амбициозного.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Mr Green 21 октября 2018, 13:02

      да, заигрывается Ману... Но какие игры в том сезоне выдавал, может рано ставить крест на нем. Продлят скорее всего, но на пару лет максимум. А в полузащите сейчас тащат Баринов и арендованный Крыховяк.

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      Рейтинг: +966

      Mr Green > Diesel133 21 октября 2018, 13:11

      вот том то и дело, что он бывает выдаёт, а нужна стабильность, уж не говоря о том, что игра команды не может основываться только на игре одного человека. да и что то мало от него толку в позиционных атаках с командами аутсайдерами. где креатив? где взять ответственность на себя, потащить команду за собой? попрыгать на мяче, это не есть футбол, это вон в клетку, для показушников.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Mr Green 21 октября 2018, 13:18

      в этом сезоне претензии есть ко всем игрокам атакующей линии,. Ни Ману, ни Миранчуки, ни Фарфан не показывают той игры, которую от них ждут, отсюда и проблемы. Посмотрим... вроде как заводятся потихоньку.

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      Рейтинг: +966

      Mr Green > Diesel133 21 октября 2018, 13:24

      у Фарфана и Фернандеша возраст, а Алёшу надо просто посадить на лавку ненадолго, чтоб он более ответственнее подходил к своей роли в команде и моментам, которые у него появляются. Атлетико в прошлом году показало им, их уровень, но что то мало видно их это волнует

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 20 октября 2018, 14:41

      ну так в чем дело?! что очень много просит?!ведь уйдет же за 0 (!), а на его место нет такого сейчас, даже похожего на него нет! Видит поле, партнеров, может сам реализовать! Анатолий, подписывайте его!

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > 20 октября 2018, 23:28

      мы, болельщики понимаем, потому что денег не давать ему, а они чем меньше дали тем больше себе... к сожалению! Надеюсь подпишусь

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