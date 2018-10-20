Мещеряков: «Фернандеш нужен «Локомотиву». Он врос в команду, он ее человек»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб намерен продлить контракт с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

«Контракт Фернандеша заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен.

Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он ее человек», – сказал Мещеряков.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.

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