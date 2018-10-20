Мещеряков: «Фернандеш нужен «Локомотиву». Он врос в команду, он ее человек»

вот этот пассажир нам точно не нужен. на его месте может сыграть тот же Антон Миранчук. Португалец доигрывает карьеру и возраст берёт своё, по хорошему, его в прошлом сезоне надо было продавать, если были предложения.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб намерен продлить контракт с полузащитником Мануэлем Фернандешем.
«Контракт Фернандеша заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен.
Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он ее человек», – сказал Мещеряков.
Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.
Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег