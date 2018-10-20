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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Боккетти: «Жена иногда говорит, что я больше похож на русского, чем на итальянца»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о жизни в России.

    – Ваша супруга – русская. На каком языке общаетесь в семье?

    – Жена уже отлично владеет итальянским. Поэтому по-русски мы с ней говорим сейчас меньше. Марио обычно общается со мной по-русски. А я, даже если понимаю, о чем речь, все равно спрашиваю его: «Что ты говоришь?..» Мне, конечно, хочется, чтобы он говорил по-итальянски тоже. На самом деле сын очень умный и хитрый. Он знает, что я говорю по-русски, и поэтому всегда отвечает мне так. А вот с моей мамой он спокойно говорит на итальянском. Дочка Грейс использует смесь двух языков.

    – Семья приезжает к вам из Италии?

    – Да. Несколько месяцев назад у нас гостили моя мама и брат. Они уже привыкли к России и хорошо себя здесь чувствуют. Знаете, в Италии, когда говоришь о России, существует такой стереотип: «О-о, там так холодно!» Они почему-то думают, что здесь с января по декабрь идет снег (улыбается). Но это же неправда! Все по-другому. Просто многие люди не знают об этом. Я живу в России почти десять лет и чувствую себя здесь как дома. А жена вообще иногда говорит, что я больше похож на русского, чем на итальянца (улыбается).

    – Русскую кухню уважаете?

    – Да, люблю пельмени. Еще мне нравится суп, который готовит жена. Ну а если хочется пиццу, всегда можно сходить в пиццерию.

    Боккетти выступает в России с 2010 года. До «Спартака» итальянец играл за «Рубин».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    20.10.2018 12:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 17:17

      Самое главное быть самим собой. Удачи тебе Сальваторе.

      3
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 20 октября 2018, 16:05

      Все хотят быть похожими на русского , это понятно , это можно , быть русским в душе , вот что главное

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 октября 2018, 15:15

      играть точно стал как русский.)))

      2
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 20 октября 2018, 14:53

      Старый АЛКОГОЛИК!!!! ХА ХА ХА!!!

      -1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 октября 2018, 14:22

      Ну значит есть с кем сравнивать

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 октября 2018, 13:15

      Удачи Сальваторе вовсём.
      А главное проанализируй свои косяки.
      Слишком ты на русского стал похож по игре.
      Даже очень.

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 октября 2018, 12:59

      В последние годы и болельщики Спартака думаю могут сказать, что он больше похож на русского защитника , чем на итальянского, но это я так любя, мне всегда нравился Боккетти , их вообще объединяет с Каррерой идущая от них определенная душевность, которая наверное есть у всех итальянцев. Так что как бы Боккетти не ошибался (а он всё таки не всегда ошибется ) на него всё равно долго не получается злится , потому ,что он как раз из-за своей душевности кажется уже своим, а на своих злится долго нельзя.

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 октября 2018, 12:52

      Спалетти, помнится, говорил что местная пицца несъедобна. Видимо, в Москве с поварами порядок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Grey33 20 октября 2018, 13:20

      Мне кажется, что некоторые преувеличивают вкус и значение пиццы. По сути она возникла как еда бедняков... Ел я Маргариту в Венеции- так себе пицца

      2
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