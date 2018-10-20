Боккетти: «Жена иногда говорит, что я больше похож на русского, чем на итальянца»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о жизни в России.

– Ваша супруга – русская. На каком языке общаетесь в семье?

– Жена уже отлично владеет итальянским. Поэтому по-русски мы с ней говорим сейчас меньше. Марио обычно общается со мной по-русски. А я, даже если понимаю, о чем речь, все равно спрашиваю его: «Что ты говоришь?..» Мне, конечно, хочется, чтобы он говорил по-итальянски тоже. На самом деле сын очень умный и хитрый. Он знает, что я говорю по-русски, и поэтому всегда отвечает мне так. А вот с моей мамой он спокойно говорит на итальянском. Дочка Грейс использует смесь двух языков.

– Семья приезжает к вам из Италии?

– Да. Несколько месяцев назад у нас гостили моя мама и брат. Они уже привыкли к России и хорошо себя здесь чувствуют. Знаете, в Италии, когда говоришь о России, существует такой стереотип: «О-о, там так холодно!» Они почему-то думают, что здесь с января по декабрь идет снег (улыбается). Но это же неправда! Все по-другому. Просто многие люди не знают об этом. Я живу в России почти десять лет и чувствую себя здесь как дома. А жена вообще иногда говорит, что я больше похож на русского, чем на итальянца (улыбается).

– Русскую кухню уважаете?

– Да, люблю пельмени. Еще мне нравится суп, который готовит жена. Ну а если хочется пиццу, всегда можно сходить в пиццерию.

Боккетти выступает в России с 2010 года. До «Спартака» итальянец играл за «Рубин».