Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера и руководство «Спартака» возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре с «Харлемом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на матче красно-белых в 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема».

    Памятник расположен на территории «Лужников».

    20 октября 1982 года в концовке игры на стадионе «Спартака» возникла давка, в результате которой погибли 66 человек. Еще 61 пострадал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 16:30

      Правильное решение. Мы должны помнить о них и сделать так что бы это больше не повторилось.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 октября 2018, 16:29

      Молодцы, что не забывают о погибших и пострадавших в трагедии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 октября 2018, 13:09

      Пусть земля им будет пухом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 октября 2018, 12:40

      Страшная случилась тогда трагедия.Светлая память без вины погибшим болельщикам!Правильно что руководство не забывают о тех кто тогда погиб.Уважаю данное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 11:06

      память всегда должна сохраняться

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11