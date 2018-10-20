Каррера и руководство «Спартака» возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре с «Харлемом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на матче красно-белых в 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема».

Памятник расположен на территории «Лужников».

20 октября 1982 года в концовке игры на стадионе «Спартака» возникла давка, в результате которой погибли 66 человек. Еще 61 пострадал.