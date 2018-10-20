Мещеряков: «Мы всегда говорили, что нужно подождать, и вы увидите истинный «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (2:1) в домашнем матче 11-го тура РПЛ.

Железнодорожники одержали третью победу подряд и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

– Главное, добились победы. Мы всегда тяжело играем после перерыва и опять позволили себе некоторую расслабленность после первого забитого мяча, но удалось собраться. Я считаю, что ребята все молодцы. Мы всегда говорили, что нужно подождать, и вы увидите истинный «Локомотив».

– За счет чего победили?

– Футболисты проявили характер, мы традиционно сильны в этом аспекте.