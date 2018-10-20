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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мещеряков: «Мы всегда говорили, что нужно подождать, и вы увидите истинный «Локомотив»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (2:1) в домашнем матче 11-го тура РПЛ.

    Железнодорожники одержали третью победу подряд и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

    – Главное, добились победы. Мы всегда тяжело играем после перерыва и опять позволили себе некоторую расслабленность после первого забитого мяча, но удалось собраться. Я считаю, что ребята все молодцы. Мы всегда говорили, что нужно подождать, и вы увидите истинный «Локомотив».

    За счет чего победили?

    – Футболисты проявили характер, мы традиционно сильны в этом аспекте.

    Источник: ТАСС

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    20.10.2018 10:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +263

      Саладин 20 октября 2018, 11:31

      Рановато 3,14изданул)

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 октября 2018, 10:58

      Игра с Порто покажет ХУ есть ХУ!!!

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