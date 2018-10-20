Гвардиола – о Сане: «У игроков бывают взлеты и падения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим Лероем Сане.

Действующее соглашение немецкого футболиста с «горожанами» рассчитано до 2021 года.

«Клуб работает над этим. У игроков бывают взлеты и падения, но это нормально. В такой ситуации важно дать понять, насколько они должны быть последовательными, чтобы стать лучшими. В качествах Лероя я не сомневаюсь», – сказал Гвардиола.