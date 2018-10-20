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    Гвардиола – о Сане: «У игроков бывают взлеты и падения»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим Лероем Сане.

    Действующее соглашение немецкого футболиста с «горожанами» рассчитано до 2021 года.

    «Клуб работает над этим. У игроков бывают взлеты и падения, но это нормально. В такой ситуации важно дать понять, насколько они должны быть последовательными, чтобы стать лучшими. В качествах Лероя я не сомневаюсь», – сказал Гвардиола.

    Источник: Sky Sports

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    20.10.2018 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 октября 2018, 17:23

      У Сане есть одно плохое качество - если нет настроения, то он просто ходит по полю... Для роста мастерства надо избавляться от этого.

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