Гончаренко: «ЦСКА нужно было играть умно в матче с «Анжи». Мы это и сделали»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги гостевого матча 11-го тура чемпионата России против «Анжи». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

«Нам надо было сыграть нестандартно, быстро в районе штрафной площади «Анжи», потому что они большими силами обороняются.

У нас есть игроки группы атаки, которые могут это делать. Мы и до забитого мяча имели предпосылки, чтобы выйти на ударную позицию. После гола наша задача упростилась, потому что нам надо было много держать мяч.

Зная, что мы проводим много матчей, надо было играть умно, больше контролировать мяч. Это мы, в принципе, и сделали», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».