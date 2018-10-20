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    Гончаренко: «ЦСКА нужно было играть умно в матче с «Анжи». Мы это и сделали»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги гостевого матча 11-го тура чемпионата России против «Анжи». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

    «Нам надо было сыграть нестандартно, быстро в районе штрафной площади «Анжи», потому что они большими силами обороняются.

    У нас есть игроки группы атаки, которые могут это делать. Мы и до забитого мяча имели предпосылки, чтобы выйти на ударную позицию. После гола наша задача упростилась, потому что нам надо было много держать мяч.

    Зная, что мы проводим много матчей, надо было играть умно, больше контролировать мяч. Это мы, в принципе, и сделали», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 08:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 16:11

      План удался ,победа одержана.

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 октября 2018, 12:37

      Молодцы! Главное победа!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 20 октября 2018, 10:18

      Вообще-то Гончаренко никогда дураком и не был,у него все игры продуманные

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:09

      повезло, васся.....отскочили))) а может и деньжат подкинули на зарплату махачкалинцам за слив)))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 октября 2018, 09:31

      Сыграли в режиме экономии, показав определённый класс и сделали необходимый результат.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 октября 2018, 08:48

      Молодцы! И выиграли и силы сберегли для предстоящей игры в ЛЧ. Удачи!

      7
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