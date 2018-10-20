«Урал» лишился генерального спонсора

Группа компаний «Ренова» перестала быть генеральным спонсором «Урала». Об этом сообщил директор по стратегическим коммуникациям группы компаний Андрей Шторх.

«Ренова» перестала выделять средства уже в нынешнем сезоне. Компания финансировала порядка 300 миллионов рублей, что составляло треть годового бюджета команды из Екатеринбурга.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что о прекращении сотрудничества ему ничего не известно.

«Если у нас какая-то информация по «Ренове» будет, мы, конечно, все объявим. Пока у нас все нормально», – сказал Иванов.