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    «Урал» лишился генерального спонсора

    Группа компаний «Ренова» перестала быть генеральным спонсором «Урала». Об этом сообщил директор по стратегическим коммуникациям группы компаний Андрей Шторх.

    «Ренова» перестала выделять средства уже в нынешнем сезоне. Компания финансировала порядка 300 миллионов рублей, что составляло треть годового бюджета команды из Екатеринбурга.

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что о прекращении сотрудничества ему ничего не известно.

    «Если у нас какая-то информация по «Ренове» будет, мы, конечно, все объявим. Пока у нас все нормально», – сказал Иванов.

    Источник: Znak.com

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    20.10.2018 08:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 20 октября 2018, 16:35

      Надеюсь это очередная утка и Урал продолжит свое существование.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 16:06

      Неужели и Урал пойдет по пути распавшихся клубов?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 октября 2018, 12:45

      Всё что творится в нашей стране ярко отразилось на нашем футболе.Жалко будет если Урал повторит судьбу других финансовых неудачников.Команда самобытная,со своим лицом и характером и такой нефарт...Дай то бог чтобы всё смогло обойтись без излишних потерь...

      4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 октября 2018, 12:39

      можно ожидать участь Амкара

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 20 октября 2018, 12:27

      Печально... итак одна из самых нищих команд РПЛ. В таком городе, в таком регионе и денег на футбол нет. Жаль, очень жаль

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 октября 2018, 12:23

      плохо всё это сплошной упадок в нашем хозяйстве готовимся ещё один клуб хоронить

      5
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 20 октября 2018, 11:55

      ох, привет ФНЛ по ходу, братцы...

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 20 октября 2018, 10:57

      Здесь вам не равнина,здесь климат иной,
      Идут лавины одна за одной...
      Следующий клуб какой?

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:22

      еще одна обнальная контора слилась)))))

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 октября 2018, 09:54

      Без Реново будет Хреново ))

      6
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