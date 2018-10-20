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    Какой вы футболист?

    Шунин – об уходе Акинфеева из сборной: «Хороший шанс для других вратарей»

    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

    – После ухода Игоря Акинфеева в сборной освободилось место основного вратаря. Как считаете, в ближайшее время такого железного первого номера в национальной команде не будет?

    – Кто номер один – должен определять тренер, с моей стороны некорректно говорить об этом. Да, сейчас хорошая возможность для других вратарей проявить себя, чтобы играть в сборной России. На этой позиции сильная конкуренция. У тренера сборной появилась еще одна головная боль, хотя она скорее из разряда приятных. Надеюсь,у меня тоже будет возможность себя проявить.

    – Удивились, когда Игорь закончил? Или знали о его проблемах с ногой?

    – Акинфеев очень много сделал для нашей сборной. Он – хороший вратарь. Но комментировать его завершение карьеры я не в праве, это только его решение. Если он его принял, значит, так для него лучше.

    – Его уход как-то сказался на атмосфере среди вратарей в сборной?

    – Я пересекался с Игорем в сборной, но это было очень давно. Сейчас в команде, в том числе среди вратарей, все отлично. У нас на футбольном поле честная, здоровая конкуренция, каждый хочет играть и проявить себя. А в жизни – отличные отношения. Мы очень хорошо общаемся и с Гилерме, и с Луневым, обсуждаем различные темы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2018 08:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 20 октября 2018, 18:07

      После Бразилии для меня вратарь Акинфеев закончился,как когда то Филимонов после Украины.Вратарь это не только реакция.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 20 октября 2018, 09:35

      давно пора ему было валить из сборной

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