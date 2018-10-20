Чалов забил 20-й гол за ЦСКА. Он опережает график Вагнера Лава

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в ворота «Анжи» в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Для форварда этот забитый мяч стал восьмым в нынешнем сезоне, благодаря чему он лидирует в гонке бомбардиров.

Всего за армейцев Чалов забил 20 голов в 46 матчах. Быстрее 20-й мяч за красно-синих забивали всего четыре футболиста, причем рекордсмен – Сейду Думбия – затратил на это на 12 игр меньше.

Лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате России Вагнер Лав забил 20-й гол в 48-й встрече.