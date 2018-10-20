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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чалов забил 20-й гол за ЦСКА. Он опережает график Вагнера Лава

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в ворота «Анжи» в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Для форварда этот забитый мяч стал восьмым в нынешнем сезоне, благодаря чему он лидирует в гонке бомбардиров.

    Всего за армейцев Чалов забил 20 голов в 46 матчах. Быстрее 20-й мяч за красно-синих забивали всего четыре футболиста, причем рекордсмен – Сейду Думбия – затратил на это на 12 игр меньше.

    Лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате России Вагнер Лав забил 20-й гол в 48-й встрече.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2018 07:30
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 октября 2018, 16:32

      хорошо хто наш футболист в лидерах, это здорово

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 15:39

      Наш футбол не стоит на месте и появление новых звезд тому подтверждение.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 20 октября 2018, 15:11

      Чалов - монстр!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 октября 2018, 14:02

      Самое главное, что забивает и радует болельщиков. И красиво пяткой отдаёт.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 октября 2018, 12:50

      Думбия лучший

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 20 октября 2018, 11:08

      Федя радует,молодчик!!! Главное не останавливайся-Федя!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 20 октября 2018, 10:53

      Да пофиг на статистику-игра его радует!!! Только вперед!!!

      6
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 октября 2018, 10:35

      Отлично!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 октября 2018, 09:46

      новая жемчужина армейцев...

      6
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 октября 2018, 09:20

      а мог бы ещё лучше играть сейчас, если бы в какой-то момент его в ЦСКА не задвинули на лавку ставив вместо него разные никакущщие негробревна, Лёня, спасибо что свалил, молодые хоть поиграют

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