Гилерме: «Не было вариантов, кому бросить мяч, поэтому решил пойти вперед»

Голкипер «Локомотива» Гилерме подвел итоги домашнего матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом». Железнодорожники одержали в этой встрече победу со счетом 2:1 и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

– Сразу после первого гола мы потеряли концентрацию и пропустили. Самое главное, что несмотря на это продолжали играть на своем уровне.

– Во втором тайме вы побежали в атаку и очень далеко вышли из ворот.

– Не было вариантов, кому бросить мяч, поэтому решил пойти вперед. Когда увидел слева Антона Миранчука, сделал передачу и вернулся в ворота.