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    Гилерме: «Не было вариантов, кому бросить мяч, поэтому решил пойти вперед»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме подвел итоги домашнего матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом». Железнодорожники одержали в этой встрече победу со счетом 2:1 и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

    – Сразу после первого гола мы потеряли концентрацию и пропустили. Самое главное, что несмотря на это продолжали играть на своем уровне.

    – Во втором тайме вы побежали в атаку и очень далеко вышли из ворот.

    – Не было вариантов, кому бросить мяч, поэтому решил пойти вперед. Когда увидел слева Антона Миранчука, сделал передачу и вернулся в ворота.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2018 07:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +263

      Саладин 20 октября 2018, 09:55

      Красава, Гиля!!! Играет надежно, а выход в атаку, вообще, огонь!!

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