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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шунин: «Сейчас не самый удачный период для «Динамо». Надо побеждать»

    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об атмосфере внутри команды.

    Бело-голубые на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    – Что происходит с «Динамо»? Относительно неплохое начало сезона, а потом – три поражения подряд и ни одного гола.

    – Мне изначально было понятно, что сезон будет непростой для нас. Сейчас не самый удачный период, мы проиграли несколько матчей. Что остается делать? Надо побеждать, стараться уже в ближайших матчах эту неприятную серию прервать. Нельзя мириться с поражениями, надо переломить ситуацию. В сезоне не бывают только одни победы, такие моменты тоже случаются. Могу сказать, что внутри коллектива у нас правильный настрой и присутствует желание изменить эту ситуацию.

    – Разговоры о будущем Дмитрия Хохлова мешают игрокам?

    – Если честно, я таких разговоров не слышал. Если они есть, то это никак на команде не сказывается. К тренеру у всех футболистов отличное отношение, как и наоборот. Все ребята Хохлова поддерживают. Да и болельщики тоже его очень любят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2018 06:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 15:31

      Футбол как и жизнь многополосна.

      2
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 20 октября 2018, 09:01

      Шуня, ты ,как известно,пол-команды
      И от тебя многое зависит.
      Победить лидера - это почетно.
      Тогда многое прощается.
      Болелы не подведут.
      Не подведите вы.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 октября 2018, 07:38

      Что же это за коллектив, в котором нет никаких разговоров о будущем тренера? Значит всем наплевать? Хоть бы для виду поволновались.. Если вам всё равно,кто вас тренирует,значит "не лучшие времена" у вас надолго.. И выиграть те,у кого не лучшие времена, смогут только у тех,у кого времена совсем хреновые...

      1
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