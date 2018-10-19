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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин – о поражении от «Локомотива»: «Вы видели проблемы? Я – нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    «Во втором тайме мы играли концентрированно, как и в первом. После второго пропущенного гола нам надо было чуть больше раскрываться.

    Первый гол начался с аута? Надо всегда концентрацию поддерживать, пока игра не закончилась.

    Замены усилили игру? Усилили. И что? Я ими доволен. Вы видели проблемы? Я – нет», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: Телеканал «Матч Премьер»

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    19.10.2018 22:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 октября 2018, 11:49

      Валере лучше не задавать ни каких вопросов касательно игры Ведь как всегда ответ один НЕТ ПРОБЛЕМ И НЕ УВИДЕЛ

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 11:47

      Обе команды показали футбол высокого уровня. Победить могла любая из команд.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:16

      а как же его любимое: ну и???

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 октября 2018, 08:26

      Содержательное интервью с Карпиным.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 20 октября 2018, 08:09

      Слили матч . Вот и нет проблем. Ещё скажи это не так Валера

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 20 октября 2018, 08:31

      Первый гол Миранчук чуть ли не минуту под мяч подстраивался,второй гол,Квирквелия один в штрафной стоял.Раньше когда покупали игру договаривались с центральными защитниками и вратарём.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > александр п 20 октября 2018, 09:39

      И что это не договорняк

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > РМЗ 20 октября 2018, 10:17

      волера не умеет договариваться....он просто просрал матч)))

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 октября 2018, 05:36

      Не стоит расстраиваться Георгич!Такие поражения тоже бывают.Команда играла хорошо,но соперник реализовал своё,а ты нет.Надо поработать над реализацией и дисциплинкой.Ну и вратаря не мешало бы вздрючить.Косяки то явно его...

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Krossmen73 20 октября 2018, 10:18

      В защиту Абаева скажу, что в эпизоде со вторым голом он не видел удара Баринова из-за скопления игроков, поэтому и отбил мяч перед собой. Ну а Кверквелия уже расстреливал чуть ли не пустые ворота. На мой взгляд тут больше вопросов к защитной линии, почему они оставили в гордом одиночестве Соломона.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 октября 2018, 04:22

      Валера...?!! Вся страна на тебя смотрит, а ты что делаешь?!!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 октября 2018, 00:46

      Бывают и поражения, ничего не поделаешь..
      Будут и победы..
      Вперед, Ростов!!

      7
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 октября 2018, 00:05

      Надеюсь он лукавит.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Ще Гевара 20 октября 2018, 10:18

      думаю, он иронизирует и ерничает))))

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 20 октября 2018, 00:01

      Нет мы не видели, благодаря нашему тв, там всякую хреь показывают.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > anatolich72 20 октября 2018, 08:22

      пиратские ссылки в помощь, я все видел)

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