Карпин – о поражении от «Локомотива»: «Вы видели проблемы? Я – нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Во втором тайме мы играли концентрированно, как и в первом. После второго пропущенного гола нам надо было чуть больше раскрываться.

Первый гол начался с аута? Надо всегда концентрацию поддерживать, пока игра не закончилась.

Замены усилили игру? Усилили. И что? Я ими доволен. Вы видели проблемы? Я – нет», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».