Адвокат Глушакова: «Жена угрожает Денису физической расправой»

Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказала о бракоразводном процессе футболиста с женой Дарьей.

– Вы утверждаете, что Дарья угрожает Денису. В чем это выражается?

– Не дает видеть детей уже больше месяца, которые проживают с мамой в Москве. Каждый раз, когда он просит, отвечает угрозами физической расправы.

– Есть доказательства?

– Конечно. Мы голословно ничего не заявляем. Все находится в суде.

Адвокат: «Глушаков хочет не платить алименты, а получать их. Не менее 80 тысяч в месяц»