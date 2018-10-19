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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Глушакова: «Жена угрожает Денису физической расправой»

    Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказала о бракоразводном процессе футболиста с женой Дарьей.

    – Вы утверждаете, что Дарья угрожает Денису. В чем это выражается?

    – Не дает видеть детей уже больше месяца, которые проживают с мамой в Москве. Каждый раз, когда он просит, отвечает угрозами физической расправы.

    – Есть доказательства?

    – Конечно. Мы голословно ничего не заявляем. Все находится в суде.

    Адвокат: «Глушаков хочет не платить алименты, а получать их. Не менее 80 тысяч в месяц»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 21:34
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 11:40

      Не везет Глушакову. В семейной жизни нужно согласие а когда его нет ,происходят подобные конфликты.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 октября 2018, 11:21

      какая то война идёт между футболистами с бабами

      4
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 20 октября 2018, 10:31

      Адвокатша только позорит Дениску))

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 09:51

      телки все такие кто живет за счет мужа....щас она будет в суды таскать глушака до конца его дней....надо жену выбирать которая сама может зарабатывать, васся,

      0
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      Рейтинг: +1608

      IVANRUS777 20 октября 2018, 08:55

      Чёрная полоса у Глушака попёрла. Детям хуже всего в таких ситуациях, они и папу и маму видеть хотят, а семья уже разбита в клочья.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 октября 2018, 08:24

      Колокольчики отрежет?

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 октября 2018, 05:40

      Санта- Барбара отдыхает, у нас круче.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 октября 2018, 00:23

      В Бутырку её.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > DIDI 23 20 октября 2018, 09:45

      точно, васся!!! и его заодно туда же))) в сизо...к мамаеву и кокоше))) всех нахер пасадить, есь

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 20 октября 2018, 00:12

      Все сплетни сайт собрал в кучу и ежедневно смакует их. Читать противно!

      4
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      Рейтинг: +201

      ajoq > Dominator777 20 октября 2018, 12:23

      В этом суть СМИ! Зато какой резонанс и сколько обсуждений, неважно положительных или отрицательных. Хайпуют

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 00:08

      она ему ну Даня я те ..ца оторву

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