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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «Глушаков хочет не платить алименты, а получать их. Не менее 80 тысяч в месяц»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков хочет получать алименты от своей жена Дарьи в случае, если дети при разводе останутся с ним. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе с футболистом.

    «Каждая сторона настаивает на своих исковых требованиях. Дарья хочет, чтобы дети остались проживать с ней. Денис же хочет, чтобы детей передали на воспитание ему. Заседание отложили, так как сторона Дениса подала ходатайство. Мы предложили большое количество доказательств, обосновывающих нашу позицию. И суд принял решение перенести рассмотрение на 19 октября для определения вопроса о взыскании алиментов до вынесения решения по существу в рамках статьи 108 Семейного кодекса РФ.

    Присутствовала ли адвокат Дениса Марина Дубровская? Да. Сегодня их сторона была усилена. Четыре человека представляли его интересы и были категорически против, чтобы дети оставались с мамой. Думаю, что Денис не хочет, чтобы дети были с ним, просто не хочет платить алименты, а хочет их получать и не меньше 80 тысяч рублей в месяц», – сказал Жорин.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 15:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4681

      Викос 17 октября 2018, 11:44

      позорник одним словом.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 16 октября 2018, 21:05

      Пускай жена платит, всё-таки Денис - перспективный игрок молодёжки Спартака. Может когда-нибудь до основы дорастет.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 16 октября 2018, 19:43

      Жене Глушакова,надо к Кокорину и Мамаеву обратиться за помощью..... а вообще,это как-то низко.... с бабы требовать деньги

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 19:22

      Баба путалась с мужиками, вела себя как б... Есть ролик, другие доказательства. Все правильно, Денис!

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > prezent2017 16 октября 2018, 19:44

      А когда женился,не видел какая она???

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 16 октября 2018, 18:37

      Чужая семья потемки

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 октября 2018, 18:09

      Это пипец, простите великодушно. У женщины, которая находится в отпуске по уходу за детьми - младшая родилась 15 декабря 2016г.) он требует алименты? С пособия что ли от государства? А воспитывать девочек будет в сауне при встречах с подругами детства? Ниже пасть просто невозможно.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Blossiya 16 октября 2018, 18:59

      Ейный папаня всю жизнь на трассе жезлом промахал, так что там на три поколения вперёд !

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > altair2004 16 октября 2018, 20:28

      1. Ейный - это значит ЕЁ, а не ЕГО !
      2. Ты во мне сторону обвинения увидел ?

      Бессонная ночь или поколение ЕГЭ ?

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 октября 2018, 18:06

      Думаю не стоит судить ни Дениса,ни его бывшую жену.Кто там прав и кто виноват,знают только они.Народная житейская мудрость утверждает что именно жена создаёт ту атмосферу и уют в семье,ради которой мужчина всегда возвращается домой.И если дома всё хорошо,то он никогда не станет смотреть на сторону.Тем более своих "мамонтов с охоты" Денис припёр кучу(в доме полный достаток).Что ещё такой жене должно не хватать не понятно...

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Krossmen73 16 октября 2018, 18:58

      Владычицей морскою, чо !

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2018, 18:05

      Обычно детей оставляют с матерью если оня не пьяница и наркоманка. А как сможет их воспитывать Глушаков если он должен постоянно в разъездах то на сборах то на играх? Или отдам их на воспитание бабушке? Тогда зачем отбирать у матери? Что бы алименты получать и потешить своё эго! Дебил.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 18:04

      Очень сложное дело. Трудно понять кто тут прав.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 октября 2018, 17:48

      Детей воспитывает мужчина, но к Глушакову это не относится.

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