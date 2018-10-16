Адвокат: «Глушаков хочет не платить алименты, а получать их. Не менее 80 тысяч в месяц»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков хочет получать алименты от своей жена Дарьи в случае, если дети при разводе останутся с ним. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе с футболистом.

«Каждая сторона настаивает на своих исковых требованиях. Дарья хочет, чтобы дети остались проживать с ней. Денис же хочет, чтобы детей передали на воспитание ему. Заседание отложили, так как сторона Дениса подала ходатайство. Мы предложили большое количество доказательств, обосновывающих нашу позицию. И суд принял решение перенести рассмотрение на 19 октября для определения вопроса о взыскании алиментов до вынесения решения по существу в рамках статьи 108 Семейного кодекса РФ.

Присутствовала ли адвокат Дениса Марина Дубровская? Да. Сегодня их сторона была усилена. Четыре человека представляли его интересы и были категорически против, чтобы дети оставались с мамой. Думаю, что Денис не хочет, чтобы дети были с ним, просто не хочет платить алименты, а хочет их получать и не меньше 80 тысяч рублей в месяц», – сказал Жорин.

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