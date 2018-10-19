Кокорину и Мамаеву могут добавить еще две статьи в уголовные дела

По информации Sport24, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву могут предъявить обвинения по еще двум статьям – причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью (ст. 115 или ст. 112 УК РФ) и ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Об этом рассказал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

«В рамках следственных действий этим фактам должна быть дана правовая оценка и следователем будет принято процессуальное решение, но здесь еще очень многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто, будут ли они настаивать на этом или наоборот займут примирительную или нейтральную позицию», – сказал Цветков.

Ранее суд арестовал Кокорина и Мамаева на срок до 8 декабря. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» (до семи лет лишения свободы) и «Побои».

«Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному