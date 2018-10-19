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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорину и Мамаеву могут добавить еще две статьи в уголовные дела

    По информации Sport24, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву могут предъявить обвинения по еще двум статьям – причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью (ст. 115 или ст. 112 УК РФ) и ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

    Об этом рассказал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

    «В рамках следственных действий этим фактам должна быть дана правовая оценка и следователем будет принято процессуальное решение, но здесь еще очень многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто, будут ли они настаивать на этом или наоборот займут примирительную или нейтральную позицию», – сказал Цветков.

    Ранее суд арестовал Кокорина и Мамаева на срок до 8 декабря. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» (до семи лет лишения свободы) и «Побои».

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: Sport24

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    19.10.2018 20:27
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 11:25

      Скорей бы закрыть эту тему.

      4
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 08:46

      Повезло этому корейцу и орден получил и бабла отвесят немало и всего то за один зуб

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 08:44

      Кокорину МВД тоесть Динамо мстит за то что в Зенит перешёл,а Мамаев паровозом за ним сейчас договорятся Зенит проиграет Динамо и отпустят или скостят сроки

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 октября 2018, 02:38

      Бомбардир, у тебя уже криминальных сводок больше, чем футбольной хроники. Пора тебе название сменить, чтоб соответствовать имиджу.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 00:11

      до весны продержат, ЦСКА станет чемпионом, все успокоятся и весной отпустят с условным скажем 2-3 года

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 20 октября 2018, 00:01

      прям террористов из них сделали!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 октября 2018, 23:20

      Это называется "работа по правилам". Так обычно поступают бастующие на заводах, когда тем не платят зп долгое время. Работая только по правилам, сами понимаете все процессы стопорятся и заводы терпят колоссальные убытки. То же самое и здесь. Решили проработать всё по правилам и букве закона. Ущерб был нанесён имуществу(машина ведущей)? Был! Ущерб человеческому здоровью был нанесён? Был! Это лишь мелкие добавочные статьи, которые особой роли не играют, но в рамках разбирательств и раскладки всё по полочкам их решили не игнорировать и также приобщить к делу, чтобы было всё "по правилам". Вполне логично. Другой вопрос, что в других подобных делах, не таких резонансных, на такие вещи как правило закрываются глаза, т.к. и так главных статей хватит с лихвой.

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      Рейтинг: +1440

      balam 19 октября 2018, 22:46

      стул то кореец своей башкой повредил

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 22:38

      Давай, дави! Добивай лежачих!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 19 октября 2018, 22:44

      Они то били... Это бумерангом назад все летит ))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ufos73 19 октября 2018, 22:53

      Бумеранг какой-то странный, мягко говоря...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 20 октября 2018, 00:25

      Ни чего странного, если бы не выеживались, приехали когда им сказали, и вели себя адекватнее, то может сейчас сидели бы дома на диване, а не на нарах...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 20 октября 2018, 07:33

      Не для того всё организовывали ,что бы они на диванах сидели.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 20 октября 2018, 07:59

      Ага ага их дома к батарее наручниками пристегнули и не давали приехать, коко вообще сбежать сумел, когда понял, что его в фед.розыск объявляют )))))))))))))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 20 октября 2018, 08:35

      Им надо было дождаться ,что бы алкоголь из крови выветрился.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 20 октября 2018, 09:16

      Это их проблемы, и это скрытие улик называется, и поэтому, то же, они на нары присели, а не дом.арест ))))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 20 октября 2018, 17:45

      Это проблемы кривого законодательства,с какого хрена выпивший гражданин поражается в правах.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 20 октября 2018, 21:35

      А с такого, им в рот ни кто не наливал, как кокса не заставляют принять или травку курить, но все это по закону является отягощающими факторами. Закон не виноват что люди тупые сами себе мозги отупляют

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 19 октября 2018, 22:36

      Еще им 58 статью пришейте!

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