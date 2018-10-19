Кокорин из «Бутырки» ответил на письмо болельщика и пожелал «Локомотиву» удачи в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо болельщика, которое ему прислали в СИЗО «Бутырка», сообщает журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. «Локо» удачи в Лиге чемпионов», – говорится в тексте письма.

Кокорин останется в СИЗО до 8 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

twit text — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 19 октября 2018 г.

«Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному