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    Какой вы футболист?

    Кокорин из «Бутырки» ответил на письмо болельщика и пожелал «Локомотиву» удачи в Лиге чемпионов

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо болельщика, которое ему прислали в СИЗО «Бутырка», сообщает журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

    «Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. «Локо» удачи в Лиге чемпионов», – говорится в тексте письма.

    Кокорин останется в СИЗО до 8 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: Твиттер Дмитрия Егорова

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    19.10.2018 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 октября 2018, 20:43

      "попость", "лиги", про запятые вообще мочу ...)

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      Рейтинг: +102

      CooL1 19 октября 2018, 20:27

      Лиге не правильно написал, через И...ничего научится.

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