Нурмагомедов нанес первый удар перед матчем «Анжи» – ЦСКА

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов нанес первый удар по мячу перед матчем 11-го тура РПЛ между «Анжи» и ЦСКА. Видео этого события в твиттере выложил журналист Sport24 Данила Игнатов.

Махачкалинский клуб подарил спортсмену футболку с номером «27». Перед игрой Нурмагомедов совершил круг почета. Бойца поздравили с победой над Конором Макгрегором.

twit text — Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) 19 октября 2018 г.

Хабиб Нурмагомедов – фанат футбола. Вот несколько историй