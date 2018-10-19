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    Какой вы футболист?

    Нурмагомедов нанес первый удар перед матчем «Анжи» – ЦСКА

    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов нанес первый удар по мячу перед матчем 11-го тура РПЛ между «Анжи» и ЦСКА. Видео этого события в твиттере выложил журналист Sport24 Данила Игнатов.

    Махачкалинский клуб подарил спортсмену футболку с номером «27». Перед игрой Нурмагомедов совершил круг почета. Бойца поздравили с победой над Конором Макгрегором.

    Хабиб Нурмагомедов – фанат футбола. Вот несколько историй

    Источник: Твиттер Данилы Игнатова

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    19.10.2018 19:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 19 октября 2018, 21:40

      Чалова в основу сборной, этот малый могет

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 19 октября 2018, 20:46

      Надо было по вратарю ЦСКА удар нанести правой

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 19 октября 2018, 20:09

      Не помогло !

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