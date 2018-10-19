ФИФА не намерена вмешиваться в ситуацию с отстранением Глушакова и Ещенко

ФИФА не будет вмешиваться во взаимоотношения футболистов «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова с московским клубом.

В сентябре главный тренер команды Массимо Каррера отстранил Ещенко и Глушакова от тренировок с основным составом в качестве дисциплинарного наказания. После этого они были переведены дубль с формулировкой «Спартака» «для набора игровых кондиций».

«Мы не имели контактов по этому вопросу, поэтому не можем прокомментировать данный случай. При этом мы хотели бы уточнить, что, согласно правилам, ФИФА рассматривает споры между клубом и игроком только в том случае, если они носят международный характер», – сообщили в пресс-службе ФИФА.