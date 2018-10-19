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    Какой вы футболист?

    ФИФА не намерена вмешиваться в ситуацию с отстранением Глушакова и Ещенко

    ФИФА не будет вмешиваться во взаимоотношения футболистов «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова с московским клубом.

    В сентябре главный тренер команды Массимо Каррера отстранил Ещенко и Глушакова от тренировок с основным составом в качестве дисциплинарного наказания. После этого они были переведены дубль с формулировкой «Спартака» «для набора игровых кондиций».

    «Мы не имели контактов по этому вопросу, поэтому не можем прокомментировать данный случай. При этом мы хотели бы уточнить, что, согласно правилам, ФИФА рассматривает споры между клубом и игроком только в том случае, если они носят международный характер», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Источник: Р-Спорт

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    19.10.2018 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 20 октября 2018, 03:17

      а хрен им лезти то?

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 20:43

      Вот и правильно. Хотя другого решения и не должно было быть.

      5
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 октября 2018, 20:22

      А с каких пор ФИФА решает за тренеров, кому играть за основу?

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Grey33 19 октября 2018, 22:29

      К сожалению уже был прецендент, но в том случае клуб и тренер были под юрисдикцией одной страны, а игрок под другой.То есть получается межнациональный спор.Тогда ФИФА встало на сторону игрока.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 20:11

      Николай Грамматиков не исключает, что отстранение полузащитника «Спартака» от работы с основной командой может обернуться для московского клуба судебными тяжбами.
      ____________________________________________________
      Какой смачный щелбан Николаю от всей души нанесло ФИФА.
      А у Глушака и Ещенко пропали последние илюзии.За красивые глазки в основу Вас ни кто не вернёт.Остаётся только пахать, пахать и пахать, как завещал Вам батька Массимо.

      6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 октября 2018, 19:14

      Почему написано, что Каррера отстранил ГлЕщ в качестве дисциплинарного наказания??????
      Спартак дал официальную версию - значит это так.
      Не нужно Карреру показывать, как капризную девчонку. Типа обиделся на лайки и отстранил.
      Вот наберут ту форму, которая нужна Каррере - тогда и вернутся.

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