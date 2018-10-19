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    Какой вы футболист?

    РПЛ. ЦСКА в гостях победил «Анжи» и вышел на третье место

    В матче 11-го тура РПЛ ЦСКА в гостях обыграл «Анжи» – 2:0. Голы забили Никола Влашич и Федор Чалов.

    После этой победы московский клуб набрал 19 очков и поднялся на третье место. «Анжи» – 12-й.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Влашич, 31; 0:2 – Чалов, 71.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа (Тетрашвили, 84), Глебов (Чайковский, 75), Долгов (Ахъядов, 58), Понсе.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич (Хосонов, 77), Чалов (Жамалетдинов, 73).

    Предупреждения: Долгов, 17; Глебов, 60; Кулик, 78; Чайковский, 79 – Бекао, 36.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Хабиб пришел на футбол. Но даже лучший боец UFC не помог «Анжи»

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2018 19:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 11:26

      Победа на классе.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:25

      Спокойно, без особого напряжения сыграли и сделали результат, молодцы !

      5
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      Рейтинг: +1819

      gor77 19 октября 2018, 20:30

      Мысль, которую многие озвучивают - ЦСКА выиграли на классе!!!
      А ведь это самая молодая команда в чемпионате!!!!!
      Хорошая игра! Поздравляю!!!

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 октября 2018, 20:27

      Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 20:15

      Чувствовалось, что игроки Анжи неделю не кушали. Сейчас будет пир, кони поляну накрыли.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 19 октября 2018, 20:02

      Деклассировали горцев.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Бомбардиръ 19 октября 2018, 20:03

      Нельзя деклассировать деклассированное!

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Serjoga 19 октября 2018, 20:06

      А что передеклассировали, это устроит?)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Бомбардиръ 19 октября 2018, 20:07

      Просто обыграли! Не 0:5 же!

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Serjoga 19 октября 2018, 20:09

      Ну да, армейцы были выше соперника на голову.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Бомбардиръ 19 октября 2018, 20:10

      Согласен! Здесь явно было видно, что ЦСКА выиграли на классе! Много сил они не потратили!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2018, 20:02

      Армейцев с победой! Победа на классе! Но скажите, команды в футбол играли? Анжи стоит, а армейцы пешком ходят! О б л я к о в даже стоячих игроков Анжи обыграть не мог! Я после этого трансфера говорил, что он армейцев не усилит! Остаюсь при том же мнении!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Serjoga 19 октября 2018, 20:05

      Ваня может, поверь на слово.)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > shurik45 19 октября 2018, 20:09

      Не знаю! В ЛЕ за УФУ кучу моментов запорол, и в этой игре ничего толкового не создал, а запорол не одно единоборство!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Serjoga 19 октября 2018, 21:16

      А с Реалом?

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 октября 2018, 19:54

      Всех армейцев с ПОБЕДОЙ!!!!

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 19 октября 2018, 19:53

      Молодцы! Всех с победой!

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