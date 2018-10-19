РПЛ. ЦСКА в гостях победил «Анжи» и вышел на третье место

В матче 11-го тура РПЛ ЦСКА в гостях обыграл «Анжи» – 2:0. Голы забили Никола Влашич и Федор Чалов.

После этой победы московский клуб набрал 19 очков и поднялся на третье место. «Анжи» – 12-й.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Влашич, 31; 0:2 – Чалов, 71.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа (Тетрашвили, 84), Глебов (Чайковский, 75), Долгов (Ахъядов, 58), Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич (Хосонов, 77), Чалов (Жамалетдинов, 73).

Предупреждения: Долгов, 17; Глебов, 60; Кулик, 78; Чайковский, 79 – Бекао, 36.

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