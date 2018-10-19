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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков проигнорировал вопрос журналиста по поводу возвращения в основу «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков проигнорировал вопрос журналиста о возвращении в основу красно-белых после матча 11-го тура молодежного первенства с «Арсеналом» (4:0). В игре с тульской молодежкой хавбек отметился голом, забив свой первый мяч в 2018 году.

    «Денис, ничего не говорят по поводу возвращения?» – спросил Глушакова журналист. Футболист никак не отреагировал на этот вопрос.

    Глушаков был переведен в дубль «Спартака» в сентябре с формулировкой «для набора формы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 17:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 октября 2018, 21:07

      Журналисты что вы человека задрачиваете этим вопросом!!!! Когда надо, тогда и вернется!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 20:33

      Его теперь будут приглашать в суд повесткой на бракоразводный процесс. Там игра будет по важнее, чем за молодёжку...

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 20:13

      Его никто и не пригласит.

      2
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 19 октября 2018, 19:50

      Ситуация однозначная, по-моему. Если мутил воду или в команде - не прав, если это инициатива Карреры - доказывай и возвращайся.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 октября 2018, 18:58

      А то и глубже. Денису надо успокоится и работать над собой, закончить все дрязги вокруг себя и возвращаться в основу. Удачи, капитан!

      0
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 19 октября 2018, 18:16

      : идите в баню! - подумал про себя глушаков

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 17:47

      Видать достало.
      Хотя не удивлён.Ситуация с Кокориным и Мамаевым уже поперёк горла стоит.

      4
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      Рейтинг: +355

      kvm5 19 октября 2018, 17:37

      не хочет отвечать

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 17:34

      Денису нужно подавать в суд (или как его там) РФС и валить из свинарника. А зимой искать себе другой клуб.

      -1
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      Рейтинг: +2760

      за 19 октября 2018, 17:34

      Слил в игнор журналиста.
      Да и пёс с ним! (С)

      3
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