Глушаков проигнорировал вопрос журналиста по поводу возвращения в основу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков проигнорировал вопрос журналиста о возвращении в основу красно-белых после матча 11-го тура молодежного первенства с «Арсеналом» (4:0). В игре с тульской молодежкой хавбек отметился голом, забив свой первый мяч в 2018 году.

«Денис, ничего не говорят по поводу возвращения?» – спросил Глушакова журналист. Футболист никак не отреагировал на этот вопрос.

Глушаков был переведен в дубль «Спартака» в сентябре с формулировкой «для набора формы».