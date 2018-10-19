Суд над Кокориным и Мамаевым начнется не раньше весны. Игрокам продлят пребывание в СИЗО

Суд над нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, скорее всего, начнется не ранее весны. До этого времени футболисты продолжат находиться в СИЗО.

«Знающие люди говорят, что суд над Кокориным и Мамаевым раньше весны вряд ли начнется, а меру пресечения футболистам будут продлять. Перевод под домашний арест 8 декабря возможен, но таких прецедентов очень немного», – сообщает в телеграме бывший репортер «Р-Спорта» Феликс Загребной.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева. Все трое стали участниками двух драк, произошедших 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Неделя в СИЗО. Как это было