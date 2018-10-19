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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Суд над Кокориным и Мамаевым начнется не раньше весны. Игрокам продлят пребывание в СИЗО

    Суд над нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, скорее всего, начнется не ранее весны. До этого времени футболисты продолжат находиться в СИЗО.

    «Знающие люди говорят, что суд над Кокориным и Мамаевым раньше весны вряд ли начнется, а меру пресечения футболистам будут продлять. Перевод под домашний арест 8 декабря возможен, но таких прецедентов очень немного», – сообщает в телеграме бывший репортер «Р-Спорта» Феликс Загребной.

    Ранее Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева. Все трое стали участниками двух драк, произошедших 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Телеграм-канал Феликса Загребного

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    19.10.2018 17:11
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 октября 2018, 20:59

      Да скамья, зто не скамейка.

      0
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 19 октября 2018, 20:45

      Похоже судья очень строгая училка и любит больше фигурное катание или всё таки: мой дядя самых честных правил...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > DMитрий 21 октября 2018, 08:48

      Судья там не при делах,делает что скажут.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 19 октября 2018, 20:42

      Блин ВВП НАГРАДИЛ ПАКА ОРДЕНОМ ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАЕТСЯ. ПОСАДИ ДВУХ ФУТБОЛИСТОВ И ПОЛУЧИ ОРДЕН!!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 20:29

      Будет время сравнить СИЗО с Монако, Мальдивами и прочими дивами...

      8
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 19 октября 2018, 20:25

      похоже админресурс включился..

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 20:08

      А что там непонятного?

      6
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 19 октября 2018, 19:52

      8 декабря день траура у битломанов.

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 19 октября 2018, 19:32

      Зачет времени содержания в СИЗО день за два при условии, если лицу назначена колония-поселение.
      Три месяца промурыжат и суд даст полгода колонии-поселения. Ко второй половине сезона будут на свободе.

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop > --Сергей-- 19 октября 2018, 19:49

      Хоть заслуженные "правильные" тату сделают...Ха!

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > --Сергей-- 19 октября 2018, 20:27

      Срок идёт 1день сизо 1,5 зона 2 поселение.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 октября 2018, 19:28

      Чем больше будут тянуть с приговором, тем мягче он будет.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 октября 2018, 19:27

      Хорошо бы, но так происходит с простыми смертными, а эти с кучей адвокатов свалят

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