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    Долгов и Понсе сыграют впереди у «Анжи». Чалов выйдет в атаке у ЦСКА

    «Анжи» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов.

    Встреча «Анжи» – ЦСКА пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    19.10.2018 16:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 19 октября 2018, 17:14

      Долгов и Понсе - почти анжуйские фамилии) Что долг, а что пенс!

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