Долгов и Понсе сыграют впереди у «Анжи». Чалов выйдет в атаке у ЦСКА

«Анжи» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов.

Встреча «Анжи» – ЦСКА пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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