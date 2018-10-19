Член ОНК: «Родственники Кокорина ходят плачут на ТВ, а сами не могут передачку ему принести и деньги на счет положить»

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал, в каких условиях содержатся в СИЗО «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Он удивился, что родственники форварда петербуржцев до сих пор не передали ему в тюрьму элементарные вещи.

Ранее суд оставил в силе меру пресечения для всех троих в виде содержания под стражей до 8 декабря. Ранее братья Кокорины и Мамаев стали участниками скандального инцидента. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Мамаев сходил в храм после того, как оставили в силе меру пресечения в виде ареста. Практически сразу пошел в храм. Младший Кокорин освоился уже более-менее. А старший еще так и напряжен.

Что меня удивило. Мамаеву отец уже положил деньги на счет, Мамаев уже написал заявление на то, что хочет сходить в спортзал. Мамаеву уже несколько раз передали передачу, у него есть и попить, и поесть. И вещи ему передали: гигиенические принадлежности, туалетную бумагу.

А Кокорину ничего не передали, и счет никто не пополнил. Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в интернете. Ну если вы действительно друзья и сторонники, зачислите деньги. Для этого необходимо просто приехать в СИЗО, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения – и положить деньги на лицевой счет.

Тогда он сможет заказать еду, оплатить спортзал и дополнительный душ. Но даже передачу передать – у него что, родственников нет? Родственники ходят на телевидение, плачут, а сыну элементарные личные вещи передать, положить 5-10 тысяч на лицевой счет – это же, наверное, сделать надо? У Мамаева папа сам по жизни поплавал, поэтому сразу понял, что надо сделать», – сказал Пятницкий.

Неделя в СИЗО. Как это было