Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Член ОНК: «Родственники Кокорина ходят плачут на ТВ, а сами не могут передачку ему принести и деньги на счет положить»

    Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал, в каких условиях содержатся в СИЗО «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Он удивился, что родственники форварда петербуржцев до сих пор не передали ему в тюрьму элементарные вещи.

    Ранее суд оставил в силе меру пресечения для всех троих в виде содержания под стражей до 8 декабря. Ранее братья Кокорины и Мамаев стали участниками скандального инцидента. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Мамаев сходил в храм после того, как оставили в силе меру пресечения в виде ареста. Практически сразу пошел в храм. Младший Кокорин освоился уже более-менее. А старший еще так и напряжен.

    Что меня удивило. Мамаеву отец уже положил деньги на счет, Мамаев уже написал заявление на то, что хочет сходить в спортзал. Мамаеву уже несколько раз передали передачу, у него есть и попить, и поесть. И вещи ему передали: гигиенические принадлежности, туалетную бумагу.

    А Кокорину ничего не передали, и счет никто не пополнил. Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в интернете. Ну если вы действительно друзья и сторонники, зачислите деньги. Для этого необходимо просто приехать в СИЗО, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения – и положить деньги на лицевой счет.

    Тогда он сможет заказать еду, оплатить спортзал и дополнительный душ. Но даже передачу передать – у него что, родственников нет? Родственники ходят на телевидение, плачут, а сыну элементарные личные вещи передать, положить 5-10 тысяч на лицевой счет – это же, наверное, сделать надо? У Мамаева папа сам по жизни поплавал, поэтому сразу понял, что надо сделать», – сказал Пятницкий.

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2018 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      Мяч Футбольный 20 октября 2018, 13:32

      Конечно то как они отметелили толпой водилу - это жесть. Но надо разобраться, как это началось. Кто кому чего сказал. И первым Мамаева ударил Соловчук! Кокорин, кстати, похоже, Соловчука пальцем не тронул.
      В "Кофеманию" они пришли уже заведенные. Видео оттуда начинается почему-то с момента удара стулом. А что было до этого? Куда и почему делись эти кадры? Что скрывает господин Пак? Задайтесь этим вопросом и не стесняйтесь, спрашивайте других! ГДЕ ВИДЕО ИЗ КАФЕ ДО УДАРА СТУЛОМ?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мяч Футбольный 21 октября 2018, 10:23

      Как всё началось можно узнать из любой религиозной книги.
      Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. :)
      Теперь понятно, кто во всём виноват. :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 октября 2018, 10:04

      У Кокорина нет денег на счету ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Чукча дурак 20 октября 2018, 04:24

      РУССКИЕ,РАСОВО ПРЕЗИРАЮЩИЕ ЖЕЛТОЖОПЫХ, КАК И ИМИ ОБОЖАЕМЫЕ ЮЖАНЕ НЕГРЫ АРАБЫ ТЕАТРАЛЬНЫ ФАЛЬШИВЫ ДЕШЕВЫ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 22:57

      Да уж, общественник..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 октября 2018, 22:10

      За ток шоу им деньги платят, а в что им самим придется платить.
      Если все так как пишет Паха, то не завидую Кокоше, перед нами космический пример предательства и человеческой гнили в лице его близких.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Dellleone 19 октября 2018, 22:11

      * Классический
      Такого никому не пожелаешь(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 октября 2018, 19:44

      Все те, кто защищает Коко и Ко.
      Вот вы говорите, что Ко и Ма хорошие футболисты и их должны отпустить играть за их клубы. Хорошо, а что с Коко младшим делать?
      Этих-то двоих можно в Ахмат, а с младшим что делать?????
      Ведь если этих двух отпустить, то и младшего тоже нужно отпускать, иначе за один и тот же эпизод разные наказания.
      Кстати, а где ещё двое???? Ведь если и их привлечь, то ситуация ухудшится. Уже придётся не троих выпускать, а пятерых. Нормально так, за избиение человека все пятеро попросили прощения и их отпустили.
      Очень много возмущений, когда какой-нибудь мажорик катается на машине нарушая правила и его отпускают. Здесь ситуация похуже. Здесь избиты люди. Что это? Не преступление?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Владислав Vlad 19 октября 2018, 20:16

      Я думаю закинули денег через адвокатов, чтобы те не фигурировали вместе. Иначе статья может перерасти из банальной драки в преднамеренное нападение целой группой лиц.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2018, 19:31

      а где же все джигиты чочуевы цаллаговы и эта главная защитница шашуканова значит его бабки нужны а не он и что родной клуб который всем составом подписи поставил в его поддержку значит тоже нищие друзья называются

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Полная Канистра 19 октября 2018, 20:18

      Это же нужно свой зад оторвать и приехать в СИЗО. А так на пустых словах гораздо проще помогать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Антибиотик 19 октября 2018, 20:28

      а эта шашуканова баба ведь не поленилась на всяких каналах по тв присувствовать в защиту Кокорина поди не пешком или на троллейбусе приехала или она от сизо шарахается

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 октября 2018, 19:07

      без туалетной бумаги сидит кокошка, подтирается ладошкой)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 19 октября 2018, 18:27

      можно было и под домашним оставить...ну накосячили юнцы - и так обоср.ались - наука будет... передачи Кокориным не носят - вот это ппц ! все близкие стали враз далёкими...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 19 октября 2018, 18:15

      Кокоша не зря напряжен: чуть расслабишь булки и тут сразу -Добрый вечер!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > kvm 19 октября 2018, 19:33

      +++++++ Добрый вечер! с вами Андрейка Малахов с приветом

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11