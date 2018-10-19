Хави – о возможном возвращении Неймара в «Барселону»: «Он должен повзрослеть как игрок»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказал мнение по поводу возможного возвращения в команду из «ПСЖ» нападающего Неймара.

Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают вариант с покупкой форварда, перешедшего в парижский клуб прошлым летом.

«Неймар должен повзрослеть как футболист. Они с Месси очень разные. Лео очень зрел по-футбольному, он все делает правильно, Неймар должен повзрослеть, но я думаю, он игрок с огромной способностью изменять ситуацию.

Он все еще может совершенствоваться. Неймар входит в тройку-пятерку лучших футболистов в мире», – сказал Хави.