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    Какой вы футболист?

    Хави – о возможном возвращении Неймара в «Барселону»: «Он должен повзрослеть как игрок»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказал мнение по поводу возможного возвращения в команду из «ПСЖ» нападающего Неймара.

    Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают вариант с покупкой форварда, перешедшего в парижский клуб прошлым летом.

    «Неймар должен повзрослеть как футболист. Они с Месси очень разные. Лео очень зрел по-футбольному, он все делает правильно, Неймар должен повзрослеть, но я думаю, он игрок с огромной способностью изменять ситуацию.

    Он все еще может совершенствоваться. Неймар входит в тройку-пятерку лучших футболистов в мире», – сказал Хави.

    Источник: Tribalfootball

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    19.10.2018 14:38
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