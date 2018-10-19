Кокорин остается в СИЗО. Суд не изменил меру пресечения футболиста

Сегодня Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Футболист остается в СИЗО до 8 декабря, как и его младший брат Кирилл Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Ранее все трое стали участниками скандального инцидента. 11 октября суд арестовал братьев Кокориных и Мамаева на два месяца. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Неделя в СИЗО. Как это было