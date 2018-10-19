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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин остается в СИЗО. Суд не изменил меру пресечения футболиста

    Сегодня Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Футболист остается в СИЗО до 8 декабря, как и его младший брат Кирилл Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    Ранее все трое стали участниками скандального инцидента. 11 октября суд арестовал братьев Кокориных и Мамаева на два месяца. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    19.10.2018 13:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 17:10

      Наш самый справедливый суд исповедует принцип китайского легиста Шэн Яна, который топил конфуцианцев в сортирах: строго наказывайте за малые деяния, тогда не будет больших. Легисты продержались у власти лет 50, потом их самих в сортирах утопили. Вот так-то!

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      Рейтинг: +2403

      baden69 19 октября 2018, 17:07

      Удивительная страна!!! Стулом слегка чинушу приложили и сиди до суда, как особо опасный... А забили до смерти кого-то простого, да еще и не футболист забил, так можно дома жить несколько лет, причем первых два-три суда еще и оправдывают и только через 5 лет судов все ж таки сажают на пару лет (ЗА УБИЙСТВО!!!). Реальный случай из жизни.
      А здесь хотят сделать показательную порку на всю страну!!! Нужно же народец отвлечь от бытовых проблем, от повышения цен на все подряд и т.д. Пусть все дружно поддержат несчастного орденоносца, ведь его лично дядька Пу наградил...
      А теперь дружно минусуем...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > baden69 19 октября 2018, 17:11

      На всю страну или всей стране. Уточните пожалуйста.

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      Рейтинг: +2403

      baden69 > prezent2017 19 октября 2018, 19:19

      показательную порку на всю страну!!!
      Попытка показать какое у нас правосудие... что у нас нет неприкасаемых... А по факту, просто нашли "козлов отпущения" на примере которых устраивают показуху-заказуху. Будь на месте чинуши простой мужик из офиса или, еще лучше, с завода, ничего бы вообще никогда не было. Ему бы даже на лечение ничего не дали бы хотя бы потому, что никто бы даже полицию не стал бы вызывать.

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      Рейтинг: +399

      guron88 19 октября 2018, 16:04

      Какая же, приятная новость!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > KPCCSPB 19 октября 2018, 18:37

      Правильней говорить не мусарский ,а точнее -гнилой.

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 19 октября 2018, 14:38

      Пока все последовательно.
      Посмотрим, что будет дальше.

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      Рейтинг: +4469

      Snek 19 октября 2018, 14:29

      Ещё неделю подержат что ли? Батюшки, у них там неделя за год идёт, вот сейчас вторую половину срока и домой :)))

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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > Snek 19 октября 2018, 15:22

      половина мало- две три надо!

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      Рейтинг: +4469

      Snek > Amalyy912 19 октября 2018, 18:03

      Боюсь 3 недели эту ахинею даже наше тупорылое СМИ печатать не сможет, не говоря уж о том, что эти придури там три недели баланду будут жрать и на шконках спать.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 19 октября 2018, 14:27

      и правильно оставили и еще бы в прес хату их

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 19 октября 2018, 18:40

      С трупов денег не возьмёшь.

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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 19 октября 2018, 14:19

      Если бы не такой резонанс, может и не заключали бы под стражу. А теперь будут держать до конца.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 19 октября 2018, 14:15

      наверное 2 месяца достаточно будет для них !..а вот Мамаева не понятно зачем держат ?...такие драки каждый день !.. вот этот Хабиб -ещё хуже-прыгнул в зал и стал избивать зрителей !...ходит и везде улыбается ! НЕ ПОНЯТНО !

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 19 октября 2018, 14:08

      Цену себе набивают некоторые.Видят,что изнеженные футболисты не так жадны до денег,как больные на всю голову олигархи.Немного подержат,покормят неопытных сидельцев страшилками и назовут сумасшедшую цифру,чтобы выпустить до суда.А потом и за условный срок обезжирят до трусов. И услышим потом вопль Мамаева жене: " Ты уйдёшь отсюда голая!"-" Мы и так с тобой голые ! Прощай,милый."

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > altair2004 19 октября 2018, 14:39

      Не надо искать черную кошку в темной комнате

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > altair2004 19 октября 2018, 15:34

      ты реально фантазёр с большой буквы

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > altair2004 19 октября 2018, 17:14

      Так оно и есть. Судьи за коней и свиней топят.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 октября 2018, 14:07

      Дело приобрело широкий общественный резонанс-все было предсказуемо...

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