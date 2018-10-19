Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки и тренеры «Зенита»: «Отлучение Кокорина от спорта вредит российскому футболу»

    Тренерский штаб «Зенита» и футболисты команды направили в Мосгорсуд коллективное письмо в защиту нападающего Александра Кокорина.

    Ранее суд получил ходатайство и положительную характеристику по футболисту от президента петербуржцев Сергея Фурсенко. Он попросил изменить меру пресечения форварда, который был арестован на срок до 8 декабря и сейчас содержится под стражей в СИЗО «Бутырка». Кокорина обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Да, его поступок заслуживает осуждения и порицания, мы его осуждаем, но такое поведение ему не свойственно. Отлучение его от спорта вредит российскому футболу», – говорится в письме.

    Свои подписи под письмом поставили Сергей Семак, Анатолий Тимощук, Игорь Симутенков, Александр Низелик (тренеры), Игорь Смольников, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Андрей Лунев, Эмаунэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный, Клаудио Маркизио, Юрий Жирков, Эрнани и Кристиан Нобоа.

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2018 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии81
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 20 октября 2018, 00:18

      Не велика потеря.В Зените большая обойма игроков есть кому заменить в крайнем случае в зимнее окно можно кого нибудь прикупить.В Европе много игроков неплохих за хорошие деньги готовые приехать в Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      vikrub 19 октября 2018, 23:31

      Что за чушь. Где Кокорин и где ВЕСЬ российский футбол. Если одного-двух придурков не будет в российском футболе он только выиграет. Станет чище. Это какое-то клубное кокетство.Если классный слесарь или токарь совершит преступление и его осудят значит пострадает вся отрасль или, не дай Бог, промышленность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 22:43

      Молодцы ребята. Единственные кто поддерживает - команда и клуб!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +934

      Krics 19 октября 2018, 20:55

      Ни чего личного, а где вы были, когда парниша из пистолей стрелял, ПДД нарушал, в Монако бухал, все кричали это его личное время, имет право, он в свой законный выходной нарушил Закон , имет Право, причем здесь Его Величество Футбол, он что Рональдо, Пеле , Месси, Яшин , чем навредит ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 октября 2018, 20:54

      Скорее российскому футболу вредят вот такие письма, в которых сквозит большими буквами - попробуй не подпиши!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 октября 2018, 20:23

      Имиджу российского футбола вредят такие игроки как Кокорин и ему подобные .....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 19 октября 2018, 19:33

      На зоне тоже играют в футбол. Будет там соревноваться за чистку толчков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 19:12

      Вредит российскому футболу и в целом всему нашему спорту подобные пьяные выходки известных спортсменов. Я имею ввиду не только этих двоих. Все эти ходатайства организованные митрофанушками на деревню дедушке. Суд на них вестись не будет у него другие правовые оценки действий подследственных и уже обвиняемых. То, что случилось с двумя этими персонажами для них это закономерный итог, они к этому уверенно шли...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 октября 2018, 19:08

      подписались против справедливости, красавцы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2453

      docndoc 19 октября 2018, 18:37

      В этих ребятах что-то уже давно испорчено. Даже раскаяние, извинения и слёзы реально их не изменят. Испуг пройдёт и всё вернётся на круги своя. Раньше клубы воспитывали игроков, а теперь купля-продажа. Зенит не хочет терять выгодный для себя (как он считает) актив. А Краснодар поступает правильно. Это же не только наказание провинившихся, но и урок молодым..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11