Игроки и тренеры «Зенита»: «Отлучение Кокорина от спорта вредит российскому футболу»

Тренерский штаб «Зенита» и футболисты команды направили в Мосгорсуд коллективное письмо в защиту нападающего Александра Кокорина.

Ранее суд получил ходатайство и положительную характеристику по футболисту от президента петербуржцев Сергея Фурсенко. Он попросил изменить меру пресечения форварда, который был арестован на срок до 8 декабря и сейчас содержится под стражей в СИЗО «Бутырка». Кокорина обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Да, его поступок заслуживает осуждения и порицания, мы его осуждаем, но такое поведение ему не свойственно. Отлучение его от спорта вредит российскому футболу», – говорится в письме.

Свои подписи под письмом поставили Сергей Семак, Анатолий Тимощук, Игорь Симутенков, Александр Низелик (тренеры), Игорь Смольников, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Андрей Лунев, Эмаунэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный, Клаудио Маркизио, Юрий Жирков, Эрнани и Кристиан Нобоа.

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