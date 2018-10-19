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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ерохин тренируется отдельно от основной группы «Зенита» перед матчем с «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не тренируется с командой накануне матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». Футболист занимается в тренажерном зале. Отдельно от остальных игроков работает и защитник Александр Анюков.

    Ерохин получил травму боковой связки колена 7 октября в матче 10-го тура с «Краснодаром» (2:1).

    Встреча «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    В этом сезоне Ерохин провел восемь матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    19.10.2018 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 октября 2018, 13:59

      Давай Саня, подтягивайся к основе. А то без Коки теперь тяжко будет.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 13:33

      4 гола и 3 передачи - нехило! Так держать, Саша.

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