Ерохин тренируется отдельно от основной группы «Зенита» перед матчем с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не тренируется с командой накануне матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». Футболист занимается в тренажерном зале. Отдельно от остальных игроков работает и защитник Александр Анюков.

Ерохин получил травму боковой связки колена 7 октября в матче 10-го тура с «Краснодаром» (2:1).

Встреча «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

В этом сезоне Ерохин провел восемь матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.