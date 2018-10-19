Мать Кокорина предложила 10 миллионов в качестве залога за форварда

Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина предложила суду 10 миллионов рублей в качестве залога за футболиста. Ранее форварда арестовали на два месяца. В настоящее время он находится в СИЗО «Бутырка».

За младшего брата Кокорина Кирилла не предложили ничего.

Ранее суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря Кирилла Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое стали участниками скандального инцидента, произошедшего 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Неделя в СИЗО. Как это было