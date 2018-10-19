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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мать Кокорина предложила 10 миллионов в качестве залога за форварда

    Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина предложила суду 10 миллионов рублей в качестве залога за футболиста. Ранее форварда арестовали на два месяца. В настоящее время он находится в СИЗО «Бутырка».

    За младшего брата Кокорина Кирилла не предложили ничего.

    Ранее суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря Кирилла Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое стали участниками скандального инцидента, произошедшего 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    19.10.2018 13:04
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 октября 2018, 19:05

      правильно расставила приоритеты)

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 19 октября 2018, 18:09

      Только публичное ПОКАЯНИЕ может хоть как-то смягчить народный гнев, а "бросание" деньгами вызывает обратный эффект. Но короны с головы они снимать не собираются - высоко взлетели и оторвались от реальности.

      0
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      Рейтинг: +1328

      ruded > Алексей новый 19 октября 2018, 19:07

      какой-то ты кровожадный, гей поди?

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 19 октября 2018, 15:39

      Заработок за 2 недели. Серьезная тетя, весомая сумма. Как раскошелилась?

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 октября 2018, 15:33

      "Не насосала, а подарили!" (с)
      Видимо на Красной площади постояла и заработала

      -1
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      Рейтинг: +65

      Брина 19 октября 2018, 15:14

      "За младшего брата Кокорина Кирилла не предложили ничего"

      Нет от тебя никаких доходов, расходы одни (с) Матроскин из м/ф Каникулы в Простоквашино

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 19 октября 2018, 15:12

      В любом случае суд поставил все на свои места

      0
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      Рейтинг: +145

      Legion-o 19 октября 2018, 14:31

      Наверно не тем предлагала... Бери выше, и давай побольше, авось прокатит!

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      Рейтинг: +862

      Jack24 19 октября 2018, 14:29

      кормильца надо вытаскивать. на младшего пофигу, толку от него нет

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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 19 октября 2018, 14:26

      Сначала предлагала на красную площадь встать с сыновьями....теперь вот последние крохи хочет за старшего отдать (пенсию наскребла видимо с трудом)! =)) А как же младшенький- на него не хватает, мамаша? Или тут в пользу кормильца выбор?!!! На ЗОНУ твои выРодки поедут -работать и осмысливать своё небожительское поведение!

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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 октября 2018, 14:24

      Чувства матери понятны, но надо реально оценивать тот ущерб, который причинили действия этих долбо...бов. Надо отвечать за свои поступки.

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