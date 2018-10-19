Фурсенко попросил суд освободить Кокорина из-под ареста

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко попросил суд освободить из-под ареста нападающего команды Александра Кокорина.

Руководитель петербуржцев прислал в суд ходатайство и положительную характеристику по футболисту. Он подчеркнул, что команда не может играть без Кокорина.

Ранее суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря младшего брата Александра Кокорина Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое стали участниками скандального инцидента, произошедшего 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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