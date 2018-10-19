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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фурсенко попросил суд освободить Кокорина из-под ареста

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко попросил суд освободить из-под ареста нападающего команды Александра Кокорина.

    Руководитель петербуржцев прислал в суд ходатайство и положительную характеристику по футболисту. Он подчеркнул, что команда не может играть без Кокорина.

    Ранее суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря младшего брата Александра Кокорина Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое стали участниками скандального инцидента, произошедшего 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    19.10.2018 12:53
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +934

      Krics 19 октября 2018, 21:13

      Сори," Коку на свободу, а братьев Фурсенко на Колыму! "
      P.S. и покровителя прихватите.

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      Рейтинг: +934

      Krics 19 октября 2018, 21:11

      Я согласен, Коку на свабобу, а братьев Фурсанко на Колыму, кто ЗА?!!!

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      Рейтинг: +1

      Pertcseff 19 октября 2018, 21:11

      https://www.change.org/p/мвд-свободу-кокорину-и-мамаеву помогите подписать петицию в защиту футболистов.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 октября 2018, 19:14

      ох, и фраер же)

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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 19 октября 2018, 18:10

      Неужели этот дармоед из минпромторга такой важный перец, что его никто не может угомонить?

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Ганнибал Лектор 19 октября 2018, 18:53

      А ты как думал,человек медальку государственную получил,Володьке руку пожимал,следовательно рукопожатный на самых верхах,теперь сюрьёзный человек)

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 19 октября 2018, 17:23

      Фурсенко лучше сам приехал в суд а не писюльки свои присылать.Судья их мусор отправила.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 17:11

      Хотелось бы посмотреть на эту положительную характеристику.

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > zigbert 19 октября 2018, 17:16

      Да , очень даже любопытно !

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > zigbert 19 октября 2018, 17:27

      Не посмотреть а посчитать

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 октября 2018, 18:04

      Да стандартные , Саша, как во все времена. Только тут ещё с расписанием его футбольных достоинств. Для зенитовских митрофанушек ничего удивительного с их представлениями о морали и чести. Во времена нашей с тобой юности, они бы сами уже с работы слетели и по партийной линии получили по полной программе.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > zigbert 19 октября 2018, 19:00

      Не капли не сомневаюсь ,что там много написано хорошего про него,он и детским домам и во всякие благотворительные фонды перечисляет деньги,больным детям на операцию деньги жертвует и это не сарказм,читал статью про него,когда спросили почему вы не афишируете это,ведь у вас не очень хорошая репутация,а этим бы подняли её в глазах обществености,на что он ответил ,что делает это не для того что бы прославиться,а просто что бы помочь людям.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Lenin26 19 октября 2018, 19:45

      Конечно за благое дело его надо похвалить. Это все пойдет ему в плюс.

      4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Рубик Докоян 19 октября 2018, 19:50

      Согласен Олег, за это его по головке бы не погладили. И взыскание по партийной линии ,да еще перед всем собранием.

      3
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > ROSTOV SUPER 11 ноября 2018, 06:16

      И повнимательнее !

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      Рейтинг: +122

      озеров 19 октября 2018, 17:07

      Надеюсь суд согласится с Фурсом, при условии, что Коко сломает об его голову тюремные нары.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 19 октября 2018, 16:48

      Ну понятно ,думаю от мамаева краснодар будет избавляться. А вот зенит кокорина обратно заберет с радостью.

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      Рейтинг: +984

      Чехов на Садовой 19 октября 2018, 16:08

      Одни бабосы на уме! Присядет Кокорин - резко упадёт в цене! Вот и вся ''забота'' фурсенки.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Чехов на Садовой 19 октября 2018, 16:43

      Если вас на улице пи.орасом обзовут,а вашу спутницу проституткой и после этого от души в морду заедут,что будете делать?

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      Рейтинг: +984

      Чехов на Садовой > александр п 21 октября 2018, 21:22

      А вы сами про ****** слышали ? Или сами проституткой работаете? Базар фильтруйте!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Чехов на Садовой 21 октября 2018, 21:28

      Конкретный вопрос ,требует конкретного ответа.Вам что то не понятно в моем вопросе?

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