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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак: «Рассчитывали и рассчитываем на возвращение Кокорина»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 111-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» рассказал, что рассчитывает на форварда Александра Кокорина. Сейчас футболист находится под стражей в СИЗО.

    «Мы не просто рассчитывали на возвращение Кокорина, но и сейчас рассчитываем. Естественно, этот поступок нельзя описать никакими словами, все прекрасно все видели. Я рад, что это событие не понесло более серьезных последствий: слава богу, никто не умер и никого не покалечили. Что касается моего понимания, то ошибки есть абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное наказание.

    Если мы хотим двигаться в ногу с законом, все хотят справедливости, и это понятие у всех обостренное. Но судить человека по тому, сколько он зарабатывает и какое у него имя — это неправильно. Если закон есть, он должен быть, и если мы начнем даже с ребят, стараться быть справедливым в каждом случае, это будет хорошо для нашего общества.

    Я надеюсь, что наказание, которое будет, а оно должно быть и со стороны закона, и со стороны клуба, будет адекватно тем поступкам, которые они совершили. Но лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. Чтобы тот урок, который они вынесли, был сигналом, что надо взять веники и что-то подмести внутри себя», – сказал Семак.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2018 11:51
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +934

      Krics 19 октября 2018, 21:27

      Не на того стул подняли, Тарасов даже извинений не принес.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 октября 2018, 19:39

      ...всё правильно сказал !..

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 октября 2018, 17:51

      правильно...
      по полгода травмированные лечатся и возвращаются....
      комсомола сейчас нет, а судимость- не должна быть клеймом

      1
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 19 октября 2018, 15:01

      Если будет зборную тренировать,и туда этого отмороз ка возьмёт,во у нас футболище...

      0
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 19 октября 2018, 14:46

      пострадал непростой человек Пак,за чиновника не отпустят,а будут до конца сидеть,может условный срок получат,но до 8 декабря будут сидеть.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 октября 2018, 13:55

      С Коко Семаку, конечно, играть веселее. Две последние игры вытащили после его выхода на поле. Но раз сейчас не отпустили под залог, придётся до весны без него.

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 19 октября 2018, 13:41

      Семак оказывается очень наивный человек... какой веник, что там подметать внутри себя (кроме бахвальства там ничего нет), таких только бензопила Дружба на лесоповале года на 2-3 отрезвит, иначе, все кто получает сотни тысяч в день будут такими же... И российский спорт потеряет еще больше... Сколько гораздо более талантливых в России ушло из спорта не выдержав славы "медными трубами" и наполовину не реализовав себя, наказав этих двух, мы спасем будущее сотен молодых, которые придут вместо них. При таких деньгах акционера, Семак может купить Месси))), зачем ему пьяные дебоширы-рецидивисты (кстати, Семак ждет Кокорина, а тот на больничном и не торопится, хорошо же он лечится, режим, однако, и это за 500 тыс. руб в день).... чтоб я так болел)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 13:35

      Правильно, Серега, Зенит своих не бросает, не краснодары.

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 > prezent2017 19 октября 2018, 13:48

      Теперь я буду знать что "свои" в Зените - это высокооплачиваемые пьяницы и дебоширы, которые срывают лечение, чтобы подольше не играть, и не в койке, а на тусовке в стрипклубах с выпивкой (какой режим?), драками (причем, героически - пятеро на одного) и девочками (при наличии жен с детьми), за те же деньги. Спасибо, разъяснили.....

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      Рейтинг: +709

      monser08 > Законник 2017 19 октября 2018, 14:07

      Во всём твоём монологе сквозит завистью к деньгам и возможностям которых тебе не достичь. Таких как ты много. Вся эта компания поддерживается воплями завистников. Если бы то же самое сделали парни с соседнего двора, все бы уже забыли.Про тебя тоже, ты только и имеешь что выдуманный ник, даже в лицо тебя никто не знает.Ты сам никто. Поэтому тебя раздувает от гордости что ты говоришь о популярных людях и это даже кто то читает. Даю гарантию что ты писаешь на клаву кипятком когда тебя плюсуют. Поздравляю - ты амёба.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Законник 2017 19 октября 2018, 17:36

      Заткнулся бы, "законник". Такие как ты при Сталине всю Россию пересажали.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > prezent2017 19 октября 2018, 17:58

      этточно, не бросает)))
      с Кержа на ходу майку сняли, а Данни только что не напинали в дорогу...
      это я про Садырина ещё не сказал....

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > monser08 19 октября 2018, 19:56

      раздражает в оценке двух позиций( один завидует тому, чего не достичь, другой указывает на эту зависть) скорее уверенность второго в том, что И ОН ТОЖЕ ПРИЧАСТЕН К ЭТИМ ДЕНЬГАМ, что это ОН ДОСТИГ( а не Миллер принёс по просьбе...)

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      Рейтинг: +142

      vavanze 19 октября 2018, 13:00

      111 тура ахаха

      -1
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 19 октября 2018, 12:47

      Ну так то красава Семак, ни каждый тренер вернул бы игрока обратно в команду, после этого поступка.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > uS_Number oNe 19 октября 2018, 13:36

      А чё случилось-то? Нарушение спортивного режима, так оно в отпуске. А что по морде кого махнул, так то дело милиции.

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 > prezent2017 19 октября 2018, 13:54

      Вот поэтому в футболе мы ничто уже давно! Двуличием занимаемся, сегодня я патриот бьюсь за Родину, а завтра я в отпуске,напиваюсь как свинья и бью граждан этой Родины, так не бывает, либо ты мужик с характером (как военнопленные футболисты Динамо К во время войны выиграли матч у фашистов зная , что за это их расстреляют), либо ты высокооплачиваемая пьянь, наделенная некими навыками пинать мячик (когда захочется)....

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      Рейтинг: +13

      Artur 5613 > Законник 2017 19 октября 2018, 16:05

      Ты сам то как будто никого по морде не бил никогда? патриот нашёлся. Тем более ты не в курсе как там развивалась обстановка, не удивлюсь что эти Паки сами и спровацировали все. У них же неприкосновенность.

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