Семак: «Рассчитывали и рассчитываем на возвращение Кокорина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 111-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» рассказал, что рассчитывает на форварда Александра Кокорина. Сейчас футболист находится под стражей в СИЗО.

«Мы не просто рассчитывали на возвращение Кокорина, но и сейчас рассчитываем. Естественно, этот поступок нельзя описать никакими словами, все прекрасно все видели. Я рад, что это событие не понесло более серьезных последствий: слава богу, никто не умер и никого не покалечили. Что касается моего понимания, то ошибки есть абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное наказание.

Если мы хотим двигаться в ногу с законом, все хотят справедливости, и это понятие у всех обостренное. Но судить человека по тому, сколько он зарабатывает и какое у него имя — это неправильно. Если закон есть, он должен быть, и если мы начнем даже с ребят, стараться быть справедливым в каждом случае, это будет хорошо для нашего общества.

Я надеюсь, что наказание, которое будет, а оно должно быть и со стороны закона, и со стороны клуба, будет адекватно тем поступкам, которые они совершили. Но лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. Чтобы тот урок, который они вынесли, был сигналом, что надо взять веники и что-то подмести внутри себя», – сказал Семак.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, в 14:00 по московскому времени.