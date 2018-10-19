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    Шоу: «Буду и дальше прогрессировать под руководством Моуринью»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу после подписания нового контракта с клубом поблагодарил всех, кто его поддерживал.

    «С того момента, как я пришел в «Манчестер Юнайтед», эти четыре года пролетели очень быстро.

    Я горд тем, что подписал новый контракт и остаюсь в этом великом клубе. Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто на протяжении этого времени поддерживал меня. Это руководство, одноклубники и все болельщики.

    Я отдам все, чтобы отплатить им и помочь команде в скором времени добиться успеха. Я все еще молод, поэтому мне еще многому предстоит научиться. Буду и дальше прогрессировать под руководством Жозе Моуринью», – сказал Шоу.

    Срок соглашения рассчитан на пять лет. По его условиям англичанин будет зарабатывать примерно 8,9 миллионов евро в год. Нынешний договор 23-летнего футболиста с «МЮ» истекает следующим летом.

    Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года. За это время он провел за главную команду 75 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    19.10.2018 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 октября 2018, 16:02

      Насмешил.

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