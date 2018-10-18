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    Какой вы футболист?

    «Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с Шоу. Игрок будет зарабатывать около 9 миллионов в год

    «Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с левым защитником Люком Шоу.

    Срок соглашения будет рассчитан на пять лет. По его условиям англичанин будет зарабатывать примерно 8,9 миллионов евро в год. Нынешний договор 23-летнего футболиста с «МЮ» истекает следующим летом.

    Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года. За это время он провел за главную команду 75 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: BBC

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    18.10.2018 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      play boy 18 октября 2018, 23:43

      Зарплаты конечно просто космос! Скоро наверно уже не будет инженеров, врачей, учителей, и других профессий, все будем играть в футбол!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 18 октября 2018, 16:40

      нормально разбегался после такого перелома

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