«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с Шоу. Игрок будет зарабатывать около 9 миллионов в год

«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с левым защитником Люком Шоу.

Срок соглашения будет рассчитан на пять лет. По его условиям англичанин будет зарабатывать примерно 8,9 миллионов евро в год. Нынешний договор 23-летнего футболиста с «МЮ» истекает следующим летом.

Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года. За это время он провел за главную команду 75 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.