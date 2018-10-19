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    Какой вы футболист?

    Непомнящий: «Не все так беспробудно в ситуации с отсутствием Кокорина для «Зенита»

    Российский тренер Валерий Непомнящий уверен, что в «Зените» справятся с отсутствием форварда Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО.

    «Я очень сожалею тому, что так случилось, досадую. Мне обидно, что мы только сумели развернуть народ лицом к футболу и вдруг произошло такое. Ожидал, что Саша должен был заиграть в этом сезоне на своем уровне и вдруг.

    Но Дзюба такой, что чем ему труднее, тем он больше будет раскрываться. Думаю, что не все так беспробудно в этой ситуации для «Зенита», ведь есть еще и Заболотный. Найдет «Зенит» возможности играть на должном уровне в нападении и без Кокорина.

    Если говорить о прошлогоднем «Зените» и нынешнем, то отличия налицо, они существенны. В том «Зените» внутри было очень много недопонимания, а сейчас все совершенно иначе», – считает Непомнящий.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.10.2018 08:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 17:07

      Играл Зенит без него, и будет играть. Разве что в ЛЕ очков недоберет, так как Семак основе даст отдохнуть. Но это уже к морковской прокуратуре отсылка.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 13:02

      Зенит захватил лидерство без Кокорина. Конечно сейчас бы он пригодился команде и наверняка усилил бы игру. Но сейчас у Зенита есть Семак ,это может сыграть решающее значение.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 19 октября 2018, 09:56

      Всё беспробудно и безнадёжно, но Зенит будет биться.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2018, 09:52

      Зенит и сейчас лидер чемпионата и до его конца никому не уступит лидерство.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 09:23

      Если по функционалу команда справится до зимнего перерыва, то проблем не будет. Тут только травмы ключевых игроков в атаке могут внести свои коррективы. (тьфу,тьфу, тьфу)

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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 октября 2018, 09:16

      Всё начало сезона справлялись без него, справимся и сейчас, хотя мог-бы помочь (...удак).
      Надо Джорджевича возвращать из аренды, как-то верится в него. ИМХО.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > dyema 19 октября 2018, 09:56

      Джорджевич да. Столько парень работает чтобы в основе Зенита закрепится, ему бы дали шанс, уверен он бы раскрылся.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > dyema 19 октября 2018, 17:18

      Не забывайте про лимит.

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