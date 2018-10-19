Непомнящий: «Не все так беспробудно в ситуации с отсутствием Кокорина для «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий уверен, что в «Зените» справятся с отсутствием форварда Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО.

«Я очень сожалею тому, что так случилось, досадую. Мне обидно, что мы только сумели развернуть народ лицом к футболу и вдруг произошло такое. Ожидал, что Саша должен был заиграть в этом сезоне на своем уровне и вдруг.

Но Дзюба такой, что чем ему труднее, тем он больше будет раскрываться. Думаю, что не все так беспробудно в этой ситуации для «Зенита», ведь есть еще и Заболотный. Найдет «Зенит» возможности играть на должном уровне в нападении и без Кокорина.

Если говорить о прошлогоднем «Зените» и нынешнем, то отличия налицо, они существенны. В том «Зените» внутри было очень много недопонимания, а сейчас все совершенно иначе», – считает Непомнящий.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 21 октября, в 14:00 по московскому времени.