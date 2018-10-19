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    Рахимич: «Анжи» недавно обыграл «Зенит» и «Динамо», поэтому ЦСКА нужно быть максимально внимательным»

    Бывший полузащитник ЦСКА и «Анжи» Элвер Рахимич назвал фаворита во встрече этих команд в рамках 11-го тура РПЛ.

    «Конечно, ЦСКА подойдет к матчу с «Анжи» в статусе фаворита. Тем не менее просто красно-синим точно не будет.

    Сейчас практически все клубы РПЛ достаточно конкурентоспособны. Тот же «Анжи» недавно обыграл «Зенит» и «Динамо», поэтому ЦСКА нужно быть максимально внимательными в грядущей игре», – считает Рахимич.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу, 19 октября, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    19.10.2018 08:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 19 октября 2018, 10:00

      Сыграют ничейку 1:1.

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