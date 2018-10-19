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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент: «О русских сложился не самый привлекательный образ на Западе. Смолов мог бы это изменить»

    Агент Кахор Муминов, представляющий интересы Федора Смолова, считает, что форвард мог бы изменить мнение европейцев о русских игроках в случае выступления за пределами России.

    – У русских игроков сложился не самый привлекательный образ на Западе. Один ленивый, другой загульный, третий интроверт и так далее. Угрюмые, некоммуникабельные, не пытающиеся адаптироваться в чужой среде, очень плохо переносящиеся трудности.

    – Чем тогда Смолов мог покорить условных англичан или немцев?

    – В первую очередь знанием языка. Он еще в «Фейеноорде» сразу же влился в коллектив, начал общаться. Если бы Смолов приехал в европейский клуб, мир увидел бы другого русского футболиста. Блестящий английский (с шутками, сокращениями, слэнгом), эрудиция, воспитание. Очень современный парень. Увлекается музыкой, НБА, НХЛ. Не замкнутый.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 06:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 12:13

      Пример не совсем подходящий.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 19 октября 2018, 10:13

      Будь воля агента он вообще запретил бы легов,его интерес понятен.А на наш футбол ему в общем фиолетово.А мы тем временем на 40 к каком-то месте в рейтинге.

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 19 октября 2018, 09:19

      Агент забыл добавить, что может и бухой погонять по европе, вполне современный парень)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 09:01

      Футболист и эрудиция также сочетаются как снотворное со слабительным... Ко всему перечисленному надо добавить, что в совершенств знает ненормативную лексику и может это продемонстрировать публично, соблюдает скоростной режим, правила дорожного движения и пьёт только боржоми...

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      Рейтинг: +49

      utyf17 19 октября 2018, 08:19

      СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ. БЫЛИ БЫ У ГОЛОВИНА МОЗГИ СМОЛОВА, СТАЛ БЫ СУПЕРЗВЕЗДОЙ. А ГОЛОВИН, ИГРАЯ ВО ФРАНЦИИ РУГАЕТ ФРАНЦУЗОВ. ИДИОТ.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 19 октября 2018, 08:16

      Смолов мастеровит,почему на ЧМ провалился вот загадка.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > александр п 19 октября 2018, 09:11

      наверное разбогател после незабитой пенальти

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 октября 2018, 07:54

      Поздно батенька.

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      Рейтинг: +2231

      river31 19 октября 2018, 07:16

      Ну типа да, смешно...

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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 октября 2018, 06:58

      а больше от вас

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