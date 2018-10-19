Каррера: «Руководство может уволить тренера, когда нет результата. Так происходит во всем мире»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможной отставке.

– Перед тем как вы сыграли вничью с «Вильярреалом» и выиграли у «Енисея», слухи о вашей скорой отставке множились со скоростью света. Как вы пережили этот сложный момент?

– Если ты работаешь главным тренером, то должен принимать правила игры. А правила эти таковы, что руководство может тебя уволить, когда нет результата. Так происходит во всем мире. Ничего нового в этом нет, а мне оставалось и остается только доказывать, что я могу давать результат.

Надо работать, не отвлекаясь на мысли о том, что тебе уже нашли замену. Я ведь живу не в вакууме, так что до меня долетали из прессы фамилии тренеров, которых прочат на мое место. Но это обычное дело для СМИ, и то же самое, даже жестче, происходит в Италии.

Конечно, когда проигрываешь, и настроение хуже, и злости больше, но надо искать в себе внутренние резервы, чтобы справиться с негативом. Вот этим я и занимаюсь.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками.