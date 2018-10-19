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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Руководство может уволить тренера, когда нет результата. Так происходит во всем мире»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможной отставке.

    – Перед тем как вы сыграли вничью с «Вильярреалом» и выиграли у «Енисея», слухи о вашей скорой отставке множились со скоростью света. Как вы пережили этот сложный момент?

    – Если ты работаешь главным тренером, то должен принимать правила игры. А правила эти таковы, что руководство может тебя уволить, когда нет результата. Так происходит во всем мире. Ничего нового в этом нет, а мне оставалось и остается только доказывать, что я могу давать результат.

    Надо работать, не отвлекаясь на мысли о том, что тебе уже нашли замену. Я ведь живу не в вакууме, так что до меня долетали из прессы фамилии тренеров, которых прочат на мое место. Но это обычное дело для СМИ, и то же самое, даже жестче, происходит в Италии.

    Конечно, когда проигрываешь, и настроение хуже, и злости больше, но надо искать в себе внутренние резервы, чтобы справиться с негативом. Вот этим я и занимаюсь.

    «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.10.2018 01:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 октября 2018, 18:43

      Держись Массимо!!!В России есть две поговорки применительно к данной ситуации: "Собака лает, караван идет" и "Собака лает, ветер носит". Придерживайся первой и все будет нормально!

      0
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 19 октября 2018, 16:13

      Массимо супер профессионал... !!!!! Скоро молодёж его заиграет на приличном уровне.. вместо Комбаровых и Глушаковых...

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 11:33

      Кончно секретов тут никаких нет ,все упирается в результат команды.Над каждым тренером висит "дамоклов меч".

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 октября 2018, 10:51

      Я восхищаюсь профессионализмом Массимо. Никогда лишнего не болтает.
      Сдержан, целеустремлён, настраивается на позитив. Хотя по жизни очень эмоциональный человек, что видно даже по его реакции на игру Спартака во время матчей.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:19

      От назначения до отставки у каждого тренера свой срок. Есть игра и результат на руках носят, как только команда стала играть невыразительно, упали результаты, начинается возня вокруг отставки.

      6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 октября 2018, 07:46

      Не будет результата, уволят! Это футбол!

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 октября 2018, 06:48

      Всё к этому идёт.

      0
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 19 октября 2018, 05:50

      Массимо, мы с тобой, ты адекватный чувак.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 19 октября 2018, 03:02

      mga

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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 01:22

      Крепись Массимо.
      Наши папараци могут такую чучу замяучить, что потом диву даёшься как на осине апельсин вырос, а полезшего за ним агротехника арбузом убило.
      Так что будь твёрдым и посылай их всех в места куда макар телят не гонял.

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