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    Какой вы футболист?

    Льорис: «Нойер – лучший для меня. Великолепный игрок, он снова докажет это в будущем»

    Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис поделился мнением об игре Мануэля Нойера, вратаря «Баварии» и сборной Германии.

    «Судить по тому, что было с «Баварией» и Германией, несправедливо. Будет непросто, если вы почти год не играли в футбол. Он все еще отличный вратарь с отличным уровнем.

    Голкиперы всегда зависят от команды, если команда не правильно работает, вратари порой тоже плохо смотрятся.

    Для меня он лучший. Нет никаких сомнений в Нойере. Это великолепный игрок, он снова докажет это в будущем», – сказал Льорис.

    Источник: AS

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    19.10.2018 00:47
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