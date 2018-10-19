Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис поделился мнением об игре Мануэля Нойера, вратаря «Баварии» и сборной Германии.

«Судить по тому, что было с «Баварией» и Германией, несправедливо. Будет непросто, если вы почти год не играли в футбол. Он все еще отличный вратарь с отличным уровнем.

Голкиперы всегда зависят от команды, если команда не правильно работает, вратари порой тоже плохо смотрятся.

Для меня он лучший. Нет никаких сомнений в Нойере. Это великолепный игрок, он снова докажет это в будущем», – сказал Льорис.