Алаев: «Мутко не покидал пост президента РФС. Его полномочия истекают в 2020 году»

Алаев, Мутко... К рним все-таки больше доверия, чем к Дюкову, это точно. Второго Фурсенко нам не надо
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал информацию о том, что Виталий Мутко может покинуть пост президента Союза.
– Писали о возвращении Виталия Мутко на пост президента, о том, что российский футбол может возглавить Александр Дюков.
– Да, я тоже читал эти сообщения, но мне комментировать их достаточно сложно. В системе управления РФС ничего не поменялось.
Действующим президентом организации является Виталий Леонтьевич Мутко. Да, с 21 декабря прошлого года он приостановил свою деятельность на этой должности, но не покинул ее. Не знаю, с чем связаны информационные вбросы, но ситуация обстоит именно такой, как я описал выше.
– Некоторые СМИ писали, что профиль Виталия Мутко на сайте РФС был обновлен.
– В профиле руководителя на официальном сайте РФС не было никаких изменений – ни раньше, ни сейчас. Повторяю, пост президента Виталий Мутко не покидал.
– Как вы думаете, когда он возобновит работу в РФС? Ведь с момента приостановления его деятельности прошло почти десять месяцев.
– Как только мы будет располагать соответствующей информацией, то сразу ее обнародуем. Но вообще-то полномочия Виталия Леонтьевича истекают в 2020 году. И я не понимаю, почему может быть поднят вопрос о президенте до этого срока.
Следующим президентом РФС должен стать Дюков. Что о нем известно?