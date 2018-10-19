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    Какой вы футболист?

    Алаев: «Мутко не покидал пост президента РФС. Его полномочия истекают в 2020 году»

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал информацию о том, что Виталий Мутко может покинуть пост президента Союза.

    – Писали о возвращении Виталия Мутко на пост президента, о том, что российский футбол может возглавить Александр Дюков.

    – Да, я тоже читал эти сообщения, но мне комментировать их достаточно сложно. В системе управления РФС ничего не поменялось.

    Действующим президентом организации является Виталий Леонтьевич Мутко. Да, с 21 декабря прошлого года он приостановил свою деятельность на этой должности, но не покинул ее. Не знаю, с чем связаны информационные вбросы, но ситуация обстоит именно такой, как я описал выше.

    – Некоторые СМИ писали, что профиль Виталия Мутко на сайте РФС был обновлен.

    – В профиле руководителя на официальном сайте РФС не было никаких изменений – ни раньше, ни сейчас. Повторяю, пост президента Виталий Мутко не покидал.

    – Как вы думаете, когда он возобновит работу в РФС? Ведь с момента приостановления его деятельности прошло почти десять месяцев.

    – Как только мы будет располагать соответствующей информацией, то сразу ее обнародуем. Но вообще-то полномочия Виталия Леонтьевича истекают в 2020 году. И я не понимаю, почему может быть поднят вопрос о президенте до этого срока.

    Следующим президентом РФС должен стать Дюков. Что о нем известно?

    Источник: Sport24

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    19.10.2018 00:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      Ohotnik3 19 октября 2018, 14:22

      Алаев, Мутко... К рним все-таки больше доверия, чем к Дюкову, это точно. Второго Фурсенко нам не надо

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 11:23

      А что теперь скажет на это товарищ Дюков?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2018, 09:20

      Вот Мудко дает и вице-премьер РФ, и президент РФС, и главный строитель в
      регионах РФ, а теперь метит на место президента России.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 октября 2018, 07:01

      Рокировочка 2.0!

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