Алаев: «Мутко не покидал пост президента РФС. Его полномочия истекают в 2020 году»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал информацию о том, что Виталий Мутко может покинуть пост президента Союза.

– Писали о возвращении Виталия Мутко на пост президента, о том, что российский футбол может возглавить Александр Дюков.

– Да, я тоже читал эти сообщения, но мне комментировать их достаточно сложно. В системе управления РФС ничего не поменялось.

Действующим президентом организации является Виталий Леонтьевич Мутко. Да, с 21 декабря прошлого года он приостановил свою деятельность на этой должности, но не покинул ее. Не знаю, с чем связаны информационные вбросы, но ситуация обстоит именно такой, как я описал выше.

– Некоторые СМИ писали, что профиль Виталия Мутко на сайте РФС был обновлен.

– В профиле руководителя на официальном сайте РФС не было никаких изменений – ни раньше, ни сейчас. Повторяю, пост президента Виталий Мутко не покидал.

– Как вы думаете, когда он возобновит работу в РФС? Ведь с момента приостановления его деятельности прошло почти десять месяцев.

– Как только мы будет располагать соответствующей информацией, то сразу ее обнародуем. Но вообще-то полномочия Виталия Леонтьевича истекают в 2020 году. И я не понимаю, почему может быть поднят вопрос о президенте до этого срока.

Следующим президентом РФС должен стать Дюков. Что о нем известно?