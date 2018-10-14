«Чемпионат»: Дюков станет президентом РФС

По информации «Чемпионата», Александр Дюков станет новым президентом Российского футбольного союза. Сейчас он занимает пост председателя совета директоров «Зенита» и председателя правления ПАО «Газпром нефть».

В ближайшее время будет собран исполком РФС, Дюкова выдвинут в качестве главного кандидата. Позиция согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

Дюков был президентом «Зенита» с 2008 по 2017 год. В декабре 2017 года Виталий Мутко приостановил работу в качестве руководителя РФС, сейчас его обязанности исполняет Александр Алаев.