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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Чемпионат»: Дюков станет президентом РФС

    По информации «Чемпионата», Александр Дюков станет новым президентом Российского футбольного союза. Сейчас он занимает пост председателя совета директоров «Зенита» и председателя правления ПАО «Газпром нефть».

    В ближайшее время будет собран исполком РФС, Дюкова выдвинут в качестве главного кандидата. Позиция согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

    Дюков был президентом «Зенита» с 2008 по 2017 год. В декабре 2017 года Виталий Мутко приостановил работу в качестве руководителя РФС, сейчас его обязанности исполняет Александр Алаев.

    Источник: Чемпионат

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    14.10.2018 23:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 14:04

      Может он наведет порядок с договорными матчами и подкупом судей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 15 октября 2018, 10:10

      Для того, что бы Дюков не кошмарил Зенит, его выпихнули в директора РФС.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 09:27

      А почему не Голодец?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 15 октября 2018, 07:35

      Бомжи вечные чемпионы теперь. Даже если тренером будет Боря моисеев

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      polozovs 15 октября 2018, 07:24

      Газпром показывает чемпионат, управляет чемпионатом, спонсирует Чемпионат и чемпиона!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > polozovs 15 октября 2018, 14:05

      А что делает Лукойл? Спонсирует Спам и судей?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 15 октября 2018, 06:21

      Справедливый и честный,
      Всем известно.
      Газ и нефть на всю Россию делит,
      И оставшиеся периферийные клубы домелит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 15 октября 2018, 03:04

      стадион обчистил ,теперь со всех будет собирать в карман

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 октября 2018, 01:41

      о боже мой,дело не в вашем нытье про зенитовское болото,а то что он ноль полный в футболе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 15 октября 2018, 01:04

      А че не Червиченко?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 октября 2018, 00:12

      Мутко тоже из зенитовского болота был. Ничего не меняется, скоро не только в Кремле засилье питерских будет, но и во всех структурах. Землячество расцветает.

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