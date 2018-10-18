Головин: «Русских особо не любят за рубежом, особенно футболистов»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы болельщиков, пока играл в PlayerUnknown’s Battlegounds на стриме.

– Перспективные игроки в СНГ?

– На данный момент Дзюба – топ. У нас вообще много хороших игроков: Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодежь хорошая.

– Немногие решаются за границу уехать.

– Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление [о нас], что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

– С коммуникацией на английском нет проблем?

– Английский слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу. Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский.

Некоторые французы [не в команде, вообще] вообще не будут разговаривать с тобой [из принципа], если ты обратишься к ним на английском.

Головин играет в видеоигру PUBG и отвечает на вопросы о болельщиков