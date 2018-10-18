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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Головин: «Русских особо не любят за рубежом, особенно футболистов»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы болельщиков, пока играл в PlayerUnknown’s Battlegounds на стриме.

    – Перспективные игроки в СНГ?

    – На данный момент Дзюба – топ. У нас вообще много хороших игроков: Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодежь хорошая.

    – Немногие решаются за границу уехать.

    – Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление [о нас], что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

    – С коммуникацией на английском нет проблем?

    – Английский слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу. Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский.

    Некоторые французы [не в команде, вообще] вообще не будут разговаривать с тобой [из принципа], если ты обратишься к ним на английском.

    Головин играет в видеоигру PUBG и отвечает на вопросы о болельщиков

    Источник: Sports.ru

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    18.10.2018 23:34
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +288

      Cнег 21 октября 2018, 01:43

      Ну, вот откуда человек, проживший там месяц на базе клуба может делать такие выводы: русских особо не любят... Шлёпнуть ахинею всегда готов... Мастер, бл... учите иностранный, господа молодые перспективные футболисты.

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      Рейтинг: +1532

      starche 19 октября 2018, 22:07

      Бедный ребёнок.............Проблемы с головой начались..............

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 19 октября 2018, 10:30

      Ну, "Дзюба - топ" - это ткак приговор нашему футболу звучит. Деревянная Буратина, которая что-то там трындит, в основном не по делу, но почему-то все писают кипятком... ХЗ, наверное на контрасте с большинством наших футболлеров, которые два слова связно сказать уже большим успехом считают... А этому кто-то сказал, что ему идет и он как собаченка теперь - трындит и трындит.

      Что касается Головина - наверное присядет скоро - установки уже глупые в голове... либо пить будет, либо играть без мотивации, ради денег.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 09:59

      Из его слов исходит какая то обида. Но если ты настроился не быть временщиком ,учить язык все равно придется. Сейчас самое страшное для тебя не уйти в себя и быть более раскованным. Свое отношение к команде доказывай игрой и проявляй все свои лучшие качества.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 19 октября 2018, 09:11

      Головин рано зазвездился

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 19 октября 2018, 08:16

      Я бы хотела посмотреть на Головина в России, многие ли бы стали с ним разговаривать, если бы он обратился к ним по-английски)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:09

      Будет профессиональное отношение к делу, игра и результат, уважуха не заставит себя ждать со стороны болельщиков. А пребывая в другой стране, надо учить её язык, знать традиции и историю. Тогда не будет вызывать удивление реакция французов на английскую речь.

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      Рейтинг: +49

      utyf17 19 октября 2018, 08:05

      НЕ ДУМАЛ, ЧТО ОН БЕЗ МОЗГОВ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. ПО ТАЛАНТУ, КАК МИНИМУМ, КАРПИН , МОСТОВОЙ, ПО УМУ - КОКОРИН.

      2
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 19 октября 2018, 07:32

      Одних от Гитлера избавили,других от Наполеона,а они всё русских не любят..завидуют!!

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > алдан2014 19 октября 2018, 07:56

      По наполеону спорный вопрос. Есть факты что наполеон сражался по одну сторону русских с другими русскими. За 2 года столицу перенесли в питер , без боя оставили Москву . Ее просто спалили. Вопрос для чего ? Есть мнение , что палили не Москву и не столицу. Уничтожали культуру. Именно библиотеки

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 19 октября 2018, 05:53

      Не надо выходить на поле в шапке и с балалайкой.
      Появятся лайки.

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