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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак: «Дзюба – лучший футболист России? До зимнего перерыва еще 12 матчей. Всякое может случиться»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы.

    – Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года – Дзюба?

    – Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно.

    А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у «Зенита» еще 12 матчей. Всякое может случиться.

    В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл в десяти матчах, в которых забил пять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2018 21:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 09:17

      Не перехвалить бы.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 октября 2018, 22:49

      Семак грамотно ушёл от провокационного вопроса.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 22:05

      да конечно берегите его чтобы не болтал лишнего и в кафешки не заходил так как спецом все чинуши сидят и ждут его

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 18 октября 2018, 21:54

      Богданыч красавец. И пряничек даст и пришпорит)

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