Семак: «Дзюба – лучший футболист России? До зимнего перерыва еще 12 матчей. Всякое может случиться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы.

– Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года – Дзюба?

– Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно.

А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у «Зенита» еще 12 матчей. Всякое может случиться.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл в десяти матчах, в которых забил пять голов.