Моуринью: «Шоу полностью заслуживает новый контракт. У него светлое будущее»

А был самым критикуемым. Может, остальным тоже за ум взяться пора, а не тренера сливать.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о новом контракте с защитником Люком Шоу.
«Люк полностью заслуживает контракт. Он много работал на каждом уровне, он всегда верит в себя, это важное качество.
Люк все еще молод и все время прибавляет, он должен гордиться собой. Я доволен тем, что мы сохранили такого талантливого молодого игрока. У него светлое будущее», – сказал Шоу.
Соглашение рассчитано на пять лет.
«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с Шоу. Игрок будет зарабатывать около 9 миллионов в год