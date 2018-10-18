Моуринью: «Шоу полностью заслуживает новый контракт. У него светлое будущее»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о новом контракте с защитником Люком Шоу.

«Люк полностью заслуживает контракт. Он много работал на каждом уровне, он всегда верит в себя, это важное качество.

Люк все еще молод и все время прибавляет, он должен гордиться собой. Я доволен тем, что мы сохранили такого талантливого молодого игрока. У него светлое будущее», – сказал Шоу.

Соглашение рассчитано на пять лет.

«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с Шоу. Игрок будет зарабатывать около 9 миллионов в год