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    Моуринью: «Шоу полностью заслуживает новый контракт. У него светлое будущее»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о новом контракте с защитником Люком Шоу.

    «Люк полностью заслуживает контракт. Он много работал на каждом уровне, он всегда верит в себя, это важное качество.

    Люк все еще молод и все время прибавляет, он должен гордиться собой. Я доволен тем, что мы сохранили такого талантливого молодого игрока. У него светлое будущее», – сказал Шоу.

    Соглашение рассчитано на пять лет.

    «Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с Шоу. Игрок будет зарабатывать около 9 миллионов в год

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    18.10.2018 20:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 октября 2018, 22:26

      А был самым критикуемым. Может, остальным тоже за ум взяться пора, а не тренера сливать.

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