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    Какой вы футболист?

    Гендиректор «Анжи»: «Сейчас мы точно ничего не заплатим игрокам, поставленное условие не выполнено»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о ситуации с долгами перед футболистами команды. Ранее игроки поставили клубу условие выплатить долги перед матчем 11-го тура РПЛ с ЦСКА, встреча пройдет в пятницу.

    «Сегодня перед тренировкой с футболистами встретился президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев, вел разговоры спортивный директор клуба и главный тренер.

    В моем понимании, за человека говорят не слова, а дела. Можно много чего обещать, но к сожалению, ничего из наших обещаний выполнено не было.

    Как генеральный директор на текущий момент я могу сказать, что сегодня мы им точно ничего не заплатим, поставленное условие не выполнено», – сказал Флегонтов.

    Игроки «Анжи» не будут бойкотировать матчи, хотя клуб еще не выплатил им долги

    Источник: ТАСС

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    18.10.2018 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 октября 2018, 06:52

      Вот и верь после этого людям.

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