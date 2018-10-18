Гендиректор «Анжи»: «Сейчас мы точно ничего не заплатим игрокам, поставленное условие не выполнено»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о ситуации с долгами перед футболистами команды. Ранее игроки поставили клубу условие выплатить долги перед матчем 11-го тура РПЛ с ЦСКА, встреча пройдет в пятницу.

«Сегодня перед тренировкой с футболистами встретился президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев, вел разговоры спортивный директор клуба и главный тренер.

В моем понимании, за человека говорят не слова, а дела. Можно много чего обещать, но к сожалению, ничего из наших обещаний выполнено не было.

Как генеральный директор на текущий момент я могу сказать, что сегодня мы им точно ничего не заплатим, поставленное условие не выполнено», – сказал Флегонтов.

Игроки «Анжи» не будут бойкотировать матчи, хотя клуб еще не выплатил им долги