Игроки «Анжи» не будут бойкотировать матчи, хотя клуб еще не выплатил им долги

Футболисты «Анжи» не будут бойкотировать матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА и продолжат выходить на поле в других играх.

«Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны.

Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба «Анжи» и дальнейшее существование клуба. Тем не менее мы все же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей! Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба «Анжи», – приводит Чемпионат текст заявления футболистов «Анжи».