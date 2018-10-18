Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «Анжи» не будут бойкотировать матчи, хотя клуб еще не выплатил им долги

    Футболисты «Анжи» не будут бойкотировать матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА и продолжат выходить на поле в других играх.

    «Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны.

    Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба «Анжи» и дальнейшее существование клуба. Тем не менее мы все же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей! Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба «Анжи», – приводит Чемпионат текст заявления футболистов «Анжи».

    Источник: Чемпионат

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2018 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2018, 08:50

      Ну вот они, ОРЛЫ с куриной *опой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 19 октября 2018, 05:29

      НОРМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 18 октября 2018, 23:48

      Белорукова на лавку посадили и капитанство отняли за то что денег просил, остальным может ещё чего похуже пообещали... Доиграют сезон, куда денутся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 октября 2018, 22:53

      У спартачей отлегло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 22:14

      Решение принято и пусть все решится справедливо в игре.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 18 октября 2018, 22:09

      Надо играть, ребята!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 18 октября 2018, 21:37

      я даже знаю результат.
      кто оплатил всё, тот и победит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 октября 2018, 21:34

      Если работодатель не платит ЗП несколько месяцев - разрывайте контракт, получайте ЗП и ищите другую команду. Но футболеры Анжи спросом не пользуются - из вышки вряд ли кто возьмет, только в ФНЛ и за меньшую ЗП, зато без задержек. Про Европу вообще можно не говорить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 октября 2018, 21:04

      Агония продолжается,парни со злости еще очков у всех по-отнимают...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 18 октября 2018, 20:40

      Орлы, с подрезанными крыльями. Хотят лететь, но далеко-ли улетишь в таком состоянии. Хотя бы до конца первого круга долетели.
      Очередной выкидыш РПЛ, из-за неграмотных и бестолковых действий РФС.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert > Т34 18 октября 2018, 22:10

      С "выкидышем" точно подмечено.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11