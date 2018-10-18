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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак: «Летом у «Зенита» сорвалось два трансфера»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что после своего прихода в клуб обозначил перед руководством задачи по усилению состава. Специалист сообщил, что летом у петербуржцев сорвалось два трансфера.

    – Я изначально обозначил перед руководством свою позицию. Есть задачи и что для этого необходимо. Теперь спокойно двигаемся. Я же обосновал, кто требуется и на какие позиции. Почему и зачем. Какого плана футболисты мне нужны. Не фамилии, а тип игрока. Остальное зависит от клуба. Ищите с точки зрения возраста, перспектив. К сожалению, пока не получилось найти. Но это не заставляет менять подход к работе с моей стороны. Ничего, может, все получится зимой. Я надеюсь! Моя позиция не изменилась ни за два, ни за три месяца.

    – Самый обидный лично для вас сорвавшийся трансфер в «Зенит»?

    – Таких трансфера было даже два. Все шло хорошо, казалось, уже договорились. И вдруг в последний момент ситуация разворачивалась на сто восемьдесят градусов.

    – Речь о легионерах?

    – Да.

    – На какие позиции?

    – А вот об этом сейчас говорить неправильно. Руководство знает, кого я хотел пригласить. Этого достаточно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2018 16:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 октября 2018, 21:24

      Есть такая тенденция,помню Федотов в Спартаке прекрасную игру поставил.Но ему не купили никого и пошла чехарда.Манчини сколько купили ? Десяток,а Семаку сколько? Одного Маркизио.

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 19:47

      На этот раз должно получиться. Удачи Семаку.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 19:25

      Будем надеяться, что в предстоящие два трансферных окна всё будет намного удачней.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 18 октября 2018, 19:12

      Вериссимо из Сантос и Бадель Фиорентина что гадать то))))

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 октября 2018, 17:56

      Чем то мне этим своим интервью, Богданыч Карреру напомнил.Чётко, лаконично, уважительно.Растёт парень....

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 18 октября 2018, 17:18

      Зачем ворошить прошлое

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 октября 2018, 17:12

      Вот к чему приводит мягко говоря не очень профессиональное руководство клубом с большими деньгами , когда игроков и тренеров берут скорее не потому, что они нужны , а потому что они есть на рынке , а когда наконец как кажется в команду приходит адекватный тренер который может поставит игру команды на года ему приходится заниматься чисткой "авгиевых конюшен" вместо того чтобы спокойно работать над игрой команды. Честь и хвала Сергею Богдановичу что у него в этой ситуации пока хорошо всё получается . А по поводу клуба такие же проблемы были и у ПСЖ и у Ман.Сити когда туда пришли деньги шейхов , но они надо отдать им должное поняли как нужно руководить футбольным клубом на много быстрее, чем руководители Зенита. Я как болельщик Спарака конечно ни чего не имею против , но это просто очень странно когда в течении нескольких лет допускаются одни и те же ошибки.

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      Рейтинг: +1126

      richi > hevbn 28 18 октября 2018, 21:58

      Неудачные трансферы - это вообще не ошибки. На этом деньги зарабатывают.

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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 18 октября 2018, 16:57

      Очень коррекное высказывание!

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