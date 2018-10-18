Семак: «Летом у «Зенита» сорвалось два трансфера»

Есть такая тенденция,помню Федотов в Спартаке прекрасную игру поставил.Но ему не купили никого и пошла чехарда.Манчини сколько купили ? Десяток,а Семаку сколько? Одного Маркизио.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что после своего прихода в клуб обозначил перед руководством задачи по усилению состава. Специалист сообщил, что летом у петербуржцев сорвалось два трансфера.
– Я изначально обозначил перед руководством свою позицию. Есть задачи и что для этого необходимо. Теперь спокойно двигаемся. Я же обосновал, кто требуется и на какие позиции. Почему и зачем. Какого плана футболисты мне нужны. Не фамилии, а тип игрока. Остальное зависит от клуба. Ищите с точки зрения возраста, перспектив. К сожалению, пока не получилось найти. Но это не заставляет менять подход к работе с моей стороны. Ничего, может, все получится зимой. Я надеюсь! Моя позиция не изменилась ни за два, ни за три месяца.
– Самый обидный лично для вас сорвавшийся трансфер в «Зенит»?
– Таких трансфера было даже два. Все шло хорошо, казалось, уже договорились. И вдруг в последний момент ситуация разворачивалась на сто восемьдесят градусов.
– Речь о легионерах?
– Да.
– На какие позиции?
– А вот об этом сейчас говорить неправильно. Руководство знает, кого я хотел пригласить. Этого достаточно.