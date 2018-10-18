Петржела: «Мне стало плохо, когда я узнал об инциденте с Кокориным и Мамаевым. Это катастрофа»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что шокирован поступком нападающего петербуржцев Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Мне стало плохо, когда я узнал о произошедшем. Как могут так вести себя игроки, выступающие в высшей лиге, особенно такие, как Кокорин и Мамаев? То, что они сделали – это катастрофа.

Нужно ли их посадить или отлучить от футбола? Отлучать от футбола бессмысленно, но наказать их нужно. Если их сейчас отпустят, это будет знак для остальных, что все можно», – сказал Петржела.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» устроили драку с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. В настоящее время они находятся в СИЗО «Бутырка».

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