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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев до сих пор не фигурируют в деле об избиении водителя ведущей «Первого канала»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев до сих пор не проходят по делу об избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Футболисты не находятся ни в статусе подозреваемых, ни обвиняемых, сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

    «По данному делу было изначально возбуждено уголовное дело по статье 116 (предусматривает наказание за причинение побоев). Возбуждалось уголовное дело в отношении неустановленных лиц. В качестве подозреваемых и обвиняемых по данному делу никто не привлекался. Мы лишь дали свои показания в этой части в рамках уже выдвинутого обвинения в хулиганстве в отношении Пака и Гайсина», – сказал Бушманов.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Радиостанция «Говорит Москва»

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    18.10.2018 14:22
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 19:27

      Может и Соловчука никакого не было?

      2
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 октября 2018, 18:59

      В.Соловчук купил квартиру общей площадью 350-кв в Княжестве Монако. Так что ему некогда заниматься ерундой...он всё решил....

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 18 октября 2018, 18:20

      Для суда имеет значение, чей он водитель и какого канала? При чем здесь вообще эта ведущая и 1 канал?

      -1
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      Рейтинг: +882

      kliker 18 октября 2018, 17:22

      "Кроме того, один из очевидцев событий заявил о том, что водитель телеведущей спровоцировал нетрезвую компанию на драку. Это произошло после того, как молодые люди вызвали такси, а одна из девушек, замерзнув, забралась в машину Виталия Соловчука.

      "Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля. Казалось, на этом конфликт исчерпан. Тут водитель неожиданно вышел... Он просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово", - утверждает свидетель драки.

      Он отмечает, что после этого Кокорин и Мамаев сначала подошли к водителю и потребовали объяснений, но тот принялся запугивать их неприятностями.

      "Начало драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось. Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет"
      Что-то такое я и подозревал. Не может адекватный человек быковать на пятерых.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 октября 2018, 17:04

      Отпустите ребят не было никакого избиения , была драка

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Zubo 18 октября 2018, 23:40

      Обычное дело: Виталик Соловчук выпил лишнего и решил пятерых неустановленных лиц отметелить.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 18 октября 2018, 16:33

      Походу крепосная Русь дуболь два...

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Himik007 18 октября 2018, 17:07

      Лучше чем иудейско-либеральный мелко-британский глобалистский рейх

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      Рейтинг: +73

      Шейник 18 октября 2018, 16:05

      правильно, водитель это ж челядь!!! вот господин из минпромторга то да))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 18 октября 2018, 16:03

      ЗА то они у вас фигурируют каждый час и через новость - с.а.и.п.а.л.и в доскУ.))))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 октября 2018, 15:49

      условочка,и можно пить дальше,только теперь перед избиением кого либо спрашивать ,не чиновник ли он,и нет ли камер в округе

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 октября 2018, 15:31

      Они уже его как там, ну сами знаете..

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