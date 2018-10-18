Кокорин и Мамаев до сих пор не фигурируют в деле об избиении водителя ведущей «Первого канала»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев до сих пор не проходят по делу об избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Футболисты не находятся ни в статусе подозреваемых, ни обвиняемых, сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«По данному делу было изначально возбуждено уголовное дело по статье 116 (предусматривает наказание за причинение побоев). Возбуждалось уголовное дело в отношении неустановленных лиц. В качестве подозреваемых и обвиняемых по данному делу никто не привлекался. Мы лишь дали свои показания в этой части в рамках уже выдвинутого обвинения в хулиганстве в отношении Пака и Гайсина», – сказал Бушманов.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец