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    Экс-президент «Реала»: «Продажа Роналду была безрассудством»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон раскритиковал мадридцев за продажу нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» этим летом. Он назвал это решение безрассудным.

    «Роналду – лидер. «Ювентусу» очень повезло, он поступил очень мудро.

    Не существует таких денег, чтобы заплатить истинную цену Криштиану, потому что он забивает 50 голов в сезон. «Реал» знал, что команда забьет, если Роналду на поле.

    Его продажа была безрассудством, но я не думаю, что доминирование «Реала» в Европе закончится», – сказал Кальдерон.

    Источник: Tribalfootball

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    18.10.2018 13:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -130

      калач 19 октября 2018, 09:39

      пока Перес ходит по кабинетам и есть теплые мячи в жеребьевке ЛЧ все у Реала будет ок

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 18 октября 2018, 19:46

      Реал повёл игру Бэйла и Асенсио,а Бэйл взял да подвёл как всегда, Карим бревна,сначала стартовали хорошо,а потом пошло поехала,один апиндицит, второй сломался,а третий тяп ляп

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 19:16

      Сначала в это было трудно поверить.

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      Рейтинг: +1130

      petr69 18 октября 2018, 14:56

      Само присутствие на поле , заставляет остальных игроков выкладываться

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 октября 2018, 14:27

      Рано или поздно расставаться придётся.Так лучше за хорошие деньги и разгрузить платёжную ведомость.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > александр п 18 октября 2018, 15:05

      Точно так, только нужно всегда заменить того кого продал, и заменить адекватно
      А Реал этого не сделал!!!

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