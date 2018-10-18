Экс-президент «Реала»: «Продажа Роналду была безрассудством»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон раскритиковал мадридцев за продажу нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» этим летом. Он назвал это решение безрассудным.

«Роналду – лидер. «Ювентусу» очень повезло, он поступил очень мудро.

Не существует таких денег, чтобы заплатить истинную цену Криштиану, потому что он забивает 50 голов в сезон. «Реал» знал, что команда забьет, если Роналду на поле.

Его продажа была безрассудством, но я не думаю, что доминирование «Реала» в Европе закончится», – сказал Кальдерон.