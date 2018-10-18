Модрич: «Гризманн заслуживает «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказал свое мнение относительно того, кто заслуживает получения в этом году «Золотого мяча».

«Я поставил бы Антуана Гризманна на первое место, он заслуживает «Золотой мяч». Это связано с тем, чего он достиг в этом году.

Мбаппе? У него необыкновенный талант и большое будущее, но уже сейчас он демонстрирует невероятный уровень. Он действительно особенный», – заявил Модрич.

Ранее хорват был признан лучшим игроком года по версиям ФИФА и УЕФА. Церемония награждения «Золотым мячом» состоится 3 декабря.