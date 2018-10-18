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    Какой вы футболист?

    Модрич: «Гризманн заслуживает «Золотой мяч»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказал свое мнение относительно того, кто заслуживает получения в этом году «Золотого мяча».

    «Я поставил бы Антуана Гризманна на первое место, он заслуживает «Золотой мяч». Это связано с тем, чего он достиг в этом году.

    Мбаппе? У него необыкновенный талант и большое будущее, но уже сейчас он демонстрирует невероятный уровень. Он действительно особенный», – заявил Модрич.

    Ранее хорват был признан лучшим игроком года по версиям ФИФА и УЕФА. Церемония награждения «Золотым мячом» состоится 3 декабря.

    Источник: France Football

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    18.10.2018 09:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 18 октября 2018, 12:35

      Лука Модрич скромничает. Конечно, ему достанется Золотой мяч.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 18 октября 2018, 10:10

      Молодец Модрич ! ОбЪективно
      1. Гризманн
      2. Мбаппе
      3. Модрич

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 октября 2018, 09:43

      Возможно...

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